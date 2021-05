'No es posible que en ningún lado esté'; su hijo de 12 años iba en el metro

Ciudad de México.- Han pasado más de 10 horas desde que Brandon Giovanni Hernández Tapia de 12 años dejó de contestar el celular y Marisol Tapia, su mamá, no tiene noticias de él y no es el único caso.

Tras el colapso del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, Marisol está segura que Brandon venía en el tren que cayó sobre la Av. Tláhuac y todavía no tiene noticias sobre él.

"No lo encuentro por ningún lado, no hay nada, ya lo busqué, fui a dar otra vuelta me dicen que vaya al forense, no lo encuentro por ningún lado, no es posible que en ningún lado esté", expresó entre sollozos.

Durante la noche y madrugada ha recorrido siete hospitales, desde los más cercanos a los más lejanos y en ninguno lo encuentra. Tampoco en el forense.

A su esposo lo localizó en uno de los hospitales, pero no hay nada de Brandon.

"No es posible que ahorita el Gobierno diga 'no hay responsables', el Metro no se construyó solo, esa falla ya la tenían desde hace tiempo y nadie hizo nada. Ahora que pasó la tragedia, ¿tampoco pasó nada? ¿De qué se trata? Pedí en Locatel la lista de muertos, tampoco me la quieren proporcionar. Yo quiero saber si mi hijo está vivo o está muerto. No es posible que llevo toda la noche recorriendo media ciudad y él en ningún lado está", narró entre gritos y lágrimas a varios medios de comunicación.

Esta madrugada, fueron liberados los cuerpos de cuatro personas más, de acuerdo con rescatistas. Durante la jornada han extraído más de 20 cuerpos, refieren.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las identidades de las personas que fallecieron.