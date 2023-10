'No es Sembrando Vida, es sembrando caguamas', critica productora rarámuri

Rosalba Loya, una campesina rarámuri de Chihuahua, criticó el pasado martes el programa “Sembrando Vida” del presidente Andrés Manuel López Obrador al cual llamó “Sembrando caguamas” porque la ayuda que ofrece el gobierno no se usa para el campo.

En el marco del Parlamento Abierto “Presupuesto de Egresos de la Federación para el Campo 2024”, la mujer pidió el micrófono para pedir a los diputados que “hagan bien su trabajo” y les den la ayuda que necesitan para el campo.

“Soy del estado de Chihuahua y soy 100% rarámuri y siempre he estado en esto porque yo no quiero que mis hermanos indígenas que les dieron Sembrando Vida, nomás se mantengan borrachos por caguama y todo eso”, dijo.

Rosalba Loya llamó a que se les regresará la ayuda que tenían del sexenio pasado para poder trabajar sus tierras

“Ahora es sembrando nomás caguamas, sembrando birrias, entonces eso no es, no es vida para nosotros, eso no es vida López”, dijo en referencia al presidente.

Dijo a los diputados que aprueben los presupuestos necesarios para los pueblos indígenas. “Todos los que están aquí les pagamos a ustedes, son nuestros empleados”, añadió.

Además, aseguró que en el actual gobierno, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha olvidado el campo y a los campesinos.

“Yo también siembro mi maíz y frijol y sé que los campesinos hemos sufrido mucho a partir de que este señor ha estado en el gobierno”, dijo.

El pasado martes, la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, que preside la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI), se reunió con organizaciones campesinas y ganaderas de diversos estados del país.

La reunión tenía la finalidad de analizar la problemática actual que vive el campo mexicano y emitir una opinión a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público, con todas las demandas y necesidades de estos sectores, para que sean consideradas dentro del PEF del próximo año.

