No escuché nada, no ofreceré disculpas: AMLO

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que no escuchó las preguntas de los reporteros sobre los jóvenes desaparecidos en Jalisco y afirmó que no va a ofrecer disculpas porque no se burló.

Al iniciar su mañanera, López Obrador afirmó que todo fue un invento.

"No tengo por qué ofrecer disculpas porque sencillamente fue un invento", soltó AMLO.

"Estamos atendiendo el tema del asesinato lamentable de estos jóvenes, pero vienen algunos aquí a buscar las podridas, y cuando no las encuentran las inventan", acusó.

El Mandatario federal indicó que no es perverso como sus adversarios, quienes no pasarán, en clara alusión a la elección presidencial de 2024.

"Afortunadamente la gente nos tiene confianza y sabe que nosotros no somos perversos, no somos como ellos".

"Por eso no pasarán. Lo que diga mi dedito. Pueden inventar lo que sea y no pasan porque tenemos un pueblo muy consciente".

López Obrador puso en las pantallas de la mañanera el video y dijo:

"¿Ustedes creen que si yo escucho que me están preguntando sobre eso no contesto, pero qué cosa, qué escuche? Nada, por eso me acordé de ese chiste, era puro grito, no escucho".

"Lo interpretan como que no quise responder, además que me burlé, son unos perversos, malos de malolandia, pero no pasarán, no pasarán, que bueno que tenemos este medio, estas mañaneras para aclarar".

Aprovechó para atacar a Xóchitl Gálvez.

"¿Quiénes son los que le dieron vuelo esa calumnia?. Los mismos de siempre, los que pertenecen al bloque conservador, una aspirante a la Presidencia, corrupta, otros aspirantes corruptos, y desde luego los representantes de los gobiernos neoliberales o neoporfiristas representantes de la oligarquía y todos los medios, con honrosas excepciones", criticó.

Arremetió también contra lo que dijo es una "prensa vendida y alquilada".

"Y sin ningún fundamento, de manera perversa, sostuvieron todo el día de ayer en la prensa vendida y alquilada de que yo me había burlado, cuando me preguntaron sobre los jóvenes que asesinaron, desaparecieron en los altos de Jalisco", se justificó.