No está demostrado que cubrebocas funcione, dice AMLO

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que si algún día llega a ponerse el cubrebocas será por respeto a la gente y no porque se sepa "a ciencia cierta" si ayuda o no.

"No se acuerdan de esos carteles de 'paramos'. Yo lamento lo que está sucediendo en Europa por el toque de queda, medidas coercitivas, cierre completo. Nosotros no vamos a eso porque tenemos un pueblo extraordinario, muy consciente, si yo algún día me pongo cubrebocas será por la gente, por respeto a la gente, no me lo pongo porque guardo distancia.

"Me lo pondría nada más porque veo en la calle la gran responsabilidad de la gente que, aun sin saber a ciencia cierta si ayuda o no ayuda, todos con su cubrebocas. Este es un pueblo extraordinario, por eso a un lado el autoritarismo, dejarle a la gente que siga actuando de manera responsable", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró que durante el "Buen Fin" no habrá problemas de contagio, pues confía en que la gente será responsable con respecto a las medidas sanitarias.

"Estoy seguro que no vamos a tener ningún problema de contagio, yo le tengo mucha confianza al pueblo, la gente es muy responsable, México está viviendo un momento estelar por el grado de conciencia de nuestro pueblo, es lo mejor que ha sucedido, un cambio de mentalidad, la gente es muy responsable.

"Nuestro pueblo es consciente y responsable, sí hemos podido enfrentar la pandemia sin mayores daños es por la gente, hay quienes quisieran que se desmovilizara por completo al pueblo, que no se hiciera nada. Viene el 'Buen Fin', va haber medidas sanitarias, protocolos, todos nos vamos a seguir cuidando porque en situaciones como estas el afán autoritario siempre busca restringir las libertades. ¡No! Vamos avanzando, vamos saliendo y vamos a continuar así", agregó.