No estaba informado sobre Culiacán: Obrador

Ciudad de México.- Cuestionado sobre si sabía del operativo para detener a Ovidio Guzmán, hijo del "Chapo" Guzmán, en Culiacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no estaba informado, pues hay una "recomendación general" para la actuación de la Sedena.

"Yo no estaba informado, no me informan en estos casos, porque hay una recomendación general que se aplica, le tengo mucha confianza al Secretario de la Defensa.

"Yo creo que tenía conocimiento la Secretaría de la Defensa... creo que sí (el secretario). Lo que sí es que cuando me enteré que se había generado este conflicto y les pido que se reúnan para tomar una decisión, me lo presentan y yo lo avalo", señaló en conferencia matutina.

El mandatario federal indicó que, sobre las acciones que realiza la Secretaría de la Defensa, su recomendación es "cuidar las vidas" y que no se violen derechos humanos.

"(El operativo) son acciones que lleva a cabo la Sedena, es un grupo de investigación que viene haciendo estos operativos, informan a la Sedena.

"En mi caso, lo que recomiendo es cuidar las vidas, que no se violen derechos humanos, pero les diría que es de rutina el que si hay órdenes de aprehensión, de presentación, de extradición, se aplique. Es como cuando me presentan denuncias o informes sobre presuntos casos de corrupción, ya saben que en automático debe de procederse, esto se venía haciendo", refirió.

Cuestionado sobre si su Gobierno buscará detener a Ovidio Guzmán, el jefe del Ejecutivo dijo que no habrá impunidad, pero se cuidará a la población.

"Sí, sí, no puede haber impunidad, nada más que hay que cuidar a la población, no deben haber los llamados daños colaterales y para eso la inteligencia, más que la fuerza", agregó.