No estoy peleado con mi pasado: Ramírez Aguilar

Cd. de México (31 agosto 2020).- El exoperador político del Verde Ecologista y secretario de Gobierno de Chiapas con Manuel Velasco, Eduardo Ramírez Aguilar afirmó que no está peleado con su pasado.

"Yo no estoy peleado con mi pasado. Estoy muy cierto de todo mi caminar: tengo una vida política desde hace 20 años. He sido dos veces Alcalde, representé a los alcaldes de Chiapas. Tengo una historia propia y espero seguir construyendo", sostuvo.

Después de ser electo Presidente del Senado, con 101 votos de 113 votos emitidos, Ramírez Aguilar afirmó en entrevista que Pío López Obrador, hermano del Presidente de la República, es su amigo.

"Es mi amigo. Es un hombre al que he tratado, no lo he visto pero llevo una buena relación con él", acotó.

La semana pasada circuló en redes una foto en la que el senador chiapaneco aparecía flanqueado por Pío López Obrador y David Hernández, el operador en comunicación del entonces Gobernador Manuel Velasco, el mismo que entregó un millón 400 mil pesos al hermano del Presidente, según quedó al descubierto en un video.

En el primer mensaje que dirigió al pleno como Presidente, Ramírez Aguilar citó a Belisario Domínguez para sostener que "no puede haber sometimiento de un Poder sobre otro".

El parlamentario prometió que se desempeñará como "un facilitador para el trabajo legislativo" y como promotor del diálogo y la tolerancia, del derecho a disentir y del respeto a la pluralidad.

A unos días de que arranque el proceso que desembocará en los comicios federales de mediados del año próximo, afirmó que las contiendas electorales no deben paralizar al Poder Legislativo.

El senador Ricardo Monreal, impulsor de la llegada del chiapaneco a la presidencia de la Mesa Directiva, aseguró que el pasado verde ecologista de Ramírez Aguilar no le representará una carga a su brazo derecho.

"En el grupo parlamentario (de Morena) tenemos a muchos de pasado distinto, incluso del PRI o del PAN o del Verde. Lo cierto es que el Presidente de la República convocó, cuando la campaña, a una gran diversidad de personalidades, y en ese sentido el Senado se conformó con ese tipo de personalidades. Su pasado lo hace reflexionar y le hace decir 'estoy en el camino correcto'", declaró.