'No fueron ataques a Sheinbaum, sino una reacción'

CDMX.- Los gritos de "piso parejo" que simpatizantes de Marcelo Ebrard endilgaron a Claudia Sheinbaum el pasado domingo fueron una reacción natural, después de que Gobernadores cargaron en favor de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, consideró el diputado federal y consejero nacional de Morena, Emmanuel Reyes.

Dichos gritos provocaron un reclamo airado de Sheinbaum al presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, escena que fue viralizada en un video difundido en redes sociales.

Activo promotor de Ebrard, el diputado guanajuatense Emmanuel Reyes rechazó que se hubiese tratado de ataques en contra de Sheinbaum.

"Había compañeras y compañeros, ciudadanía en general, que llegaron de manera espontánea a apoyar a sus corcholatas, no eran acarreados, sino gente que apoyaba a Marcelo, a Ricardo Monreal y a Adán Augusto.

"Hubo manifestaciones en contra de la Jefa de Gobierno, pero no fueron ataques hacia ella, sino manifestaciones de "piso parejo" y hacían un llamado a la unidad, yo estuve ahí", explicó el legislador.

¿Pero había un acuerdo para llegar sin simpatizantes?

"La realidad es que los cuadros no entienden de estos posibles acuerdos, yo tampoco sé a qué acuerdos hayan llegado como aspirantes, pero alcanzo a ver un descontento... recordar que hubo siete Gobernadores que manifestaron el apoyo a través de sus redes sociales a Claudia, y uno de los acuerdos era que los Gobernadores no se metieran en el proceso de Morena y tampoco los funcionarios del gabinete, pero dos o tres funcionarios manifestaron el respaldo a Claudia y eso ocasionó que hubiera un descontento entre las y los compañeros que tienen su respectiva preferencia.

"Creo que es obligación de cada uno de los aspirantes, de cada una de las corcholatas, llamar a la mesura, al comportamiento, a la unidad y a cerrar filas en torno al proyecto de la continuidad con cambio. Uno de los criterios que ha establecido Marcelo Ebrard es que si hay un proceso transparente y equitativo, donde no metan las manos los Gobernadores y donde las instituciones no jueguen a favor de una corcholata, todo mundo caminará en paz y en unidad. El pueblo es sabio y no se equivoca, cuando hay algún tipo de excesos, me parece que es una reacción natural y por más que su corcholata les diga que no hagan y que caminemos en unidad, a veces se calientan los ánimos".

¿Podrá la dirigencia de Morena contener los cauces desabordados?

"En una ocasión agarraron a Marcelo afuera de Palacio Nacional y lo entrevistaban los medios de comunicación, entonces llega una persona y le dice: 'arriba Claudia Sheinbaum', y se le queda viendo Marcelo y con una actitud positiva y le dice: 'ya desquitaste tu sueldo, déjanos continuar con la rueda de prensa', pero no se enojó. Entonces, le haríamos un llamado a la compañera Claudia para que actúe con mucha responsabilidad y no mandemos señales encontradas en contra del movimiento y que esto genere división.

"Me parece importante resaltar que tenemos que caminar en cordialidad, que sonría, que todo va a estar bien, esto es cuestión de actitud y hay que recordar que el que se enoja pierde y aquí hay mucho qué ganar, pues es la consolidación del proyecto de la Cuarta Transformación".