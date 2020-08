'No habrá confrontación con CNTE'

Isabella González/ Reforma

Ciudad de México.- El presidente López Obrador aseguró que no habrá confrontación con el magisterio, pues hay buena relación tanto con la CNTE como con el SNTE.

Asimismo, dijo que el diálogo está abierto con ellos luego de las protestas y el plantón que mantienen en el Zócalo capitalino.

"Tenemos buena relación con todos los maestros, del SNTE y de la CNTE. Está abierto el diálogo, no pensamos que vaya haber confrontación, estamos dialogando y en todo lo que ellos tengan razón van a ser atendidos, estamos, yo les diría, caminando juntos maestras, maestros, padres de familia, autoridades municipales, estatales, del Gobierno federal y vamos bien", dijo en conferencia mañanera.

El mandatario dijo que se trabaja para resolver el tema del regreso a las escuelas y en la eficacia de las clases por televisión.

"Lo que tenemos que resolver, y ya estamos trabajando para eso, es que el regreso a clases del día 24 sea lo más formal posible, que no sea un curso más, que no sea nada más para entretener a los niños, sino un asunto educativo. Por la pandemia se tiene que tomar esa medida pero en la medida en la que vaya disminuyendo, como ha venido pasando, aunque de manera lenta, si se va combatiendo la pandemia, vamos a regresar a las clases presenciales pero ahora no hay condiciones para eso.

"Entonces estamos trabajando para que sean muy eficaces las clases por televisión y por los medios de comunicación, ya se está elaborando todo el material, la producción de los contenidos para transmitirlos a través de todos los medios y llegar hasta las comunidades más apartadas", sostuvo.

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instalaron desde el lunes un plantón en el Zócalo de CDMX en demanda de plazas para normalistas egresados en el último año y maestros contratados como eventuales.

Ayer, una comisión fue recibida por autoridades de la SEP y luego de tres horas de negociaciones, líderes de la Coordinadora informaron que el Gobierno federal les otorgará plazas.