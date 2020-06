No habrá desbordamiento en nueva etapa: Presidente

Reforma

Ciudad de México.- Al defender la estrategia federal por la pandemia del nuevo coronavirus, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en esta nueva etapa no habrá un desbordamiento, porque se "socializaron" las medidas de higiene personal, prevención y los síntomas de la enfermedad.

"Ahora en esta nueva etapa ya no va a haber desbordamiento, eso sí lo puedo decir, claro, no es para salir de manera irresponsable y no cuidarnos, ya aprendimos también, repito, ¿cuántas clases recibimos? Nunca se había practicado tanto la higiene personal, como ahora", señaló en conferencia desde Xalapa.

"Yo no conozco, no alcanzo, ni en la historia he visto de que se haya practicado tanto el cuidado en cuanto a la higiene personal, el lavado de manos, todo, ya apliquemos eso, la sana distancia, la higiene personal, el que si hay malestar, lo que ya sabemos desde el principio, dolor de cabeza, calentura, tos seca, dolor de cuerpo, no esperar la prueba y atendernos".

El mandatario federal refirió que debido a las medidas de sana distancia y confinamiento adoptadas por su Gobierno no se ha rebasado la capacidad para atender a los enfermos de Covid-19 en el Valle de México.

"Lo logramos entre todos, y ahora, además, ya hay mas conocimiento de los médicos, porque se capacitaron con maestros, con eminencias del Instituto de Nutrición, con maestros, y eminencias del INER", afirmó.