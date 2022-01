No hace falta que EU me diga lo que tenemos que investigar, responde AMLO a LeBaron

Ciudad de México.- Durante la conferencia mañanera de este lunes y en su reaparición luego de ser diagnosticado con Covid por segunda ocasión, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México no existe la corrupción sin embargo dijo, cualquier caso se investiga y no es necesario que el gobierno de Estados Unidos emita recomendaciones, esto luego de que Bryan LeBarón solicitara a través de una carta, al gobierno de Joe Biden, que intervenga para que se investigue a gobernadores mexicanos con presuntos nexos con el crimen organizado.

“Hay cooperación y en todos los casos se investiga, es nuestra responsabilidad y vamos a cumplir siempre; y no hace falta que nos pidan del extranjero que se investiguen los casos, lo ideal es que no haya esas recomendaciones que nosotros actuemos porque es nuestra responsabilidad pero también no tenemos porque enojarnos porque no tenemos nada que ocultar” recalcó el mandatario federal.

Ante la queja de Bryan LeBarón respecto a los gobernadores, particularmente de Morelos y Veracruz, aseguró que su gobierno no brinda protección a nadie; “no hay en México corrupción y no hay impunidad porque tenemos autoridad moral y política por eso no tenemos nada de que avergonzarnos y se deben hacer las investigaciones y si este señor (Bryan LeBarón) solicitó esa intervención seguramente le van a informar ya sea la Fiscalía General de la República o la Secretaría de Seguridad” finalizó.