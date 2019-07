No haré leña del árbol caído: López Obrador sobre ‘El Chapo’

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que lamenta que se den casos como el de Joaquín, El Chapo, Guzmán Loera, quien la víspera fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, pero dejó en claro que también tiene presente a las víctimas de las actividades del narcotraficante.

Al ser cuestionado sobre el tema en su conferencia de prensa matutina, expresó: “Lamento mucho que se den estos casos. Yo no quiero que nadie esté en la cárcel, en un hospital, que nadie sufra. Soy humanista, no le deseo mal a nadie, no voy a hacer leña del árbol caído".

Sin embargo, “también tengo en mi memoria a todas las víctimas", indicó el mandatario federal, quien refrendó que sólo siendo bueno se puede ser feliz, por lo que pidió a los jóvenes del país no caer en la “felicidad efímera”, ni en el “lujo barato”.

En ese sentido agregó que su gobierno seguirá con la política de fomentar los valores, y por eso se reparte ya cartilla moral, además de que seguirán trabajando para convocar a un Congreso y elaborar una Constitución Moral “vamos a seguir fortaleciendo nuestras culturas”.