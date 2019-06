'No hay avance contra la violencia'

Ciudad de México— En la víspera de cumplir un año de su victoria electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no existen avances en el combate a la inseguridad y la violencia en el país.

"Tenemos como pendiente resolver el grave problema de la inseguridad y la violencia, ahí no podemos decir que se ha avanzado, ahí desgraciadamente prevalecen las mismas condiciones que heredamos de los Gobiernos anteriores, en cuánto a la inseguridad, la violencia", dijo en su mensaje tras oficializar el arranque de la Guardia Nacional.

Sin embargo, destacó que ante ese pendiente, se decidió formar a la Guardia Nacional, lo que se hizo en poco tiempo.

"Fue importante tomar la decisión de crear esta Guardia Nacional, y lo hemos hecho en poco tiempo, siete meses, se reforma la Constitución, se aprueba en los Congresos locales, se elaboran reglamentos, leyes secundarias, se empieza a reunir a todos los elementos de la Guardia y el día de hoy se inicia formalmente", sostuvo.

López Obrador recordó que la nueva corporación tendrá presencia, en una primera etapa, en 150 regiones del territorio nacional, con 70 mil elementos y después irá creciendo, hasta cubrir 266 regiones.

"Ya empezamos y se va a consolidar pronto también esta institución", confió.

"Hemos avanzado rápido, no hemos tenido obstáculos, porque contamos con el apoyo sincero de las Fuerzas Armadas, quiero reconocer la lealtad de marinos, de soldados y de los oficiales de estas dos instituciones que, repito, son dos pilares para el buen funcionamiento del Estado mexicano".

A los integrantes de la Guardia, el jefe del Ejecutivo les pidió actuar con honradez, dedicación y lealtad, y les ofreció buenos sueldos y prestaciones.

"Yo les pido, en nombre del pueblo de México, cuando menos, tres cosas: primero, que actúen con honradez, con honestidad, que piensen que es mejor, mucho mejor, heredar a los hijos pobreza que deshonra. Nosotros vamos a procurar que tengan buenos ingresos, que reciban salarios justos, con todas las prestaciones sociales porque la tarea de ustedes es fundamental, no van a haber sueldos elevados para los altos funcionarios públicos y sueldos raquíticos para quienes llevan a cabo labores fundamentales que tienen que ver con la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo", dijo.

"Ese es un compromiso, buenos sueldos y buenas prestaciones", aseguró el tabasqueño, lo que generó aplausos de familiares y miembros del Gabinete presentes en la ceremonia.

El Presidente también les requirió actuar con disciplina y profesionalismo, sin violar los derechos humanos y con un uso pertinente y moderado de la fuerza.

"No se trata de avasallar, de masacrar, de reprimir a nuestro pueblo (...)", dijo.

"Si logramos esto, se va a alcanzar, vamos a entregar pronto buenas cuentas al pueblo de México, por eso celebro participar en esta ceremonia".