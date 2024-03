No hay buena relación con el Rey de España: AMLO

Foto: Especial / AMLO dijo que no hay buena relación con el Rey de España, luego de que se le preguntó por qué no recibió a Cecilia Flores, madre buscadora.

Cd. de México.- En la conferencia mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no existe una buena relación con el Rey de España, luego de que se le preguntara por qué no recibió a Cecilia Flores, madre buscadora.

El Mandatario cuestionó: "¿Por qué van a acusarme allá con el rey de España? Con el único que no me van a acusar es con el Papa Francisco; o, a lo mejor, van, pero no les hace caso el Papa, porque es el dirigente político y religioso que más admiro".

Explicó que hay dos razones por las que no hay buena relación con el Rey:

"Una que antes las empresas españolas, no todas, pero algunas hacían lo que querían en México. El Presidente que ostentaba el cargo, Felipe Calderón, tenía una empresa española como predilecta, Repsol, y le daba contratos jugosísimos", afirmó.

Añadió que otra empresa española preferida de Calderón era Iberdrola, "al grado de que cuando termina Calderón de usurpar la Presidencia, se lo llevan a trabajar a Repsol, como miembro del Consejo de administración".

"Con el licenciado Peña, lo mismo: fue otra empresa, OHL; todas las autopistas del Estado de México fueron concesionadas a OHL. ¿Dónde están viviendo ahora, con todo respeto, el licenciado Peña, Calderón, Salinas de Gortari? Los tres, en España", expresó.

AMLO señaló: "Entonces, al Rey de España, pues eso no le gusta porque ya no hay ninguna empresa consentida; y lo otro, que seguramente le molestó, es que le pedimos, de manera muy respetuosa, que se ofreciera una disculpa".

Aclaró que "como hay pausa, no están rotas las relaciones" y reiteró el respeto al pueblo español, pero diferenció al gobierno y la monarquía. "Estoy seguro que todo es político electoral y todo en contra de nosotros", concluyó.