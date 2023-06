No hay dedazo para 2024: AMLO

Tamazunchale, San Luis Potosí.- Ya no hay cargadas, ya no hay tapados, ya no hay dedazos ni señales para el relevo presidencial, aseguró Andrés Manuel López Obrador en este Municipio, un día después de que ocho gobernadores de su partido y una secretaria de Estado exhibieron su apoyo favor de Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, "corcholatas" suyas, es decir sus candidatos para que lo releven.

"Ya no es como antes, que era el dedazo, y que no podían hablar, decía don Fidel Velázquez 'el que se mueve no sale en la foto', y ahí estaban todos, engarrotados. No, ya no hay dedazo, ni hay destapes, ni hay cargadas, ahora es el pueblo el que va a decidir quién quiere candidato a la Presidencia de nuestro movimiento", sostuvo.

En una cancha de fútbol por completo cubierta de público, a 32 grados más la humedad, López Obrador hizo un mitin con el pretexto de hablar de los programas sociales de su gobierno que fueron aplaudidos y agradecidos, pero el clímax llegó cuando recordó que le quedan un año y tres meses de mandato y amagó con despedirse, esperando ya los gritos que le pidieron reelegirse.

"Sí, ya me voy a ir muy tranquilo con mi conciencia", dijo, y le gritaron que no, que mejor siguiera.

"Soy maderista, no hay reelección. Además, estoy contento y se los transmito a ustedes, porque los que pueden entrar al relevo, a sustituirme, todos son gentes con convicciones, yo los recomiendo a los que están participando, a todos los recomiendo", afirmó.

Ayer, siete gobernadores de Morena y la Secretaria de Energía se pronunciaron a favor de la candidatura de Claudia Sheinbaum; otro más por Adán Augusto López.

Para los analistas, y aún entre los aspirantes, hay la sospecha de que el Presidente será quien decida al candidato, a pesar de que mañana el Consejo Nacional morenistas definirá las reglas.

"Hay unos cercanos a nosotros, porque esa costumbre viene desde hace más de un siglo que no había democracia, entonces todavía algunos están esperando a ver qué indicaciones voy a dar, cuál es la señal, cuál es la línea, pues se van a quedar esperando: la señal es la que va a dar el pueblo, que es el que manda en la democracia.

"Eso sí, una vez que ya esté la encuesta y que se sepa quién está mejor posición posicionado ahí sí, voy a pronunciarme a favor de qué gane el que gane sea hombre o mujer la encuesta así voy a actuar. Y cerrar filas y unirnos, nada de división", sostuvo López Obrador.