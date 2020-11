‘No hay diferencias con el candidato Joe Biden’: López Obrador

Agencias

Ciudad de México.- Ante los cuestionamientos por la falta de pronunciamiento por la virtual victoria del candidato demócrata, Joe Biden, en las elecciones de Estados Unidos (EU), el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no existen diferencias con éste y que esperará hasta resolución de autoridades electorales de esa nación para emitir su reconocimiento al ganador.

En Palacio Nacional el mandatario reiteró que continuará con su apego al artículo 89 constitucional, sobre la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, para esperar los resultados oficiales de los comicios estadunidenses.

“Ya contesté, quiero dejar de manifiesto que, en cuanto a las elecciones en EU, la postura del gobierno que represento es la de esperar a que las autoridades de esa nación encargadas del proceso electoral decidan sobre el ganador de la presidencia”, comentó.

Aclaró que la espera de su gobierno a los resultados finales no significa que se apoye a uno u otro candidato, por lo que, sentenció, no hay favoritismo por algún partido estadunidense en especial.

Al ser cuestionado acerca de las críticas por no reconocer el virtual triunfo de Joe Biden, López Obrador aseguró que el silencio momentáneo de su gobierno no tendrá repercusiones en la relación bilateral ni significa que haya diferencias con el demócrata.

“Llevamos buena relación con el gobierno de Donald Trump, porque ha habido una relación de respeto, de no intervención y no tenemos ninguna diferencia con el candidato Joe Biden, ningún problema con él, incluso lo conocí hace 8 o 10 años.

“No tenemos nada en contra del posible presidente electo y no tenemos nada en contra con ningún partido, nosotros somos del partido de México”, expresó en su conferencia matutina.

El titular del Ejecutivo federal aseveró que continuará apegándose a la constitución mexicana para así actuar con responsabilidad y respeto al proceso electoral en EU.

"No habrá problema. Siempre procuraremos una buena relación con el gobierno de EU, pero no nos vamos a meter, eso de pronunciarnos es como si fuésemos jueces electorales si nuestra constitución establece que debemos ser respetuosos y no intervenir hasta que resuelvan los estadunidenses sus asuntos”, dijo.

López Obrador además aclaró que, contrario a lo sucedido en el sexenio de Felipe Calderón, en su administración no se permitirá la entrada de armadas por parte de EU a México, como pasó con el operativo “Rápido y Furioso”.