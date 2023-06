No hay emergencia eléctrica, asegura Sheinbaum

/ La ex Jefa de Gobierno realizará una gira por Tlaxcala.

Tlaxcala, México.- Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena, consideró que no existe una emergencia eléctrica en la Comisión Federal Electricidad (CFE) por las altas demandas de consumo de energía.

En conferencia de prensa previa a las asambleas informativas que encabezará este día, dijo que hay que creer en la información que dio por la mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Ya explicó el Presidente de la República hoy en su mañanera que no hay una emergencia en términos de la demanda máxima que se está generando por el clima y la generación eléctrica de Comisión Federal de Electricidad, que hay un margen y pues nosotros creemos lo que está planteando el Presidente y lo que plantea Comisión Federal de Electricidad", indicó.

REFORMA publicó este miércoles que la demanda de electricidad en todo el País, por las altas temperaturas, provocó que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) declarara anoche "estado operativo de alerta" del sistema eléctrico.

"Estamos viviendo temperaturas récord en muchos lugares del País, esto tiene que ver con el cambio climático y con las consideraciones metereológicas que hay en este momento. Cuando se habla de clima se habla de una circunstancia de cambios en alrededor de 30 años, cuando se habla de meteorología son los cambios día con día", comentó Sheinbaum.

Sin debates

Cuestionada sobre la declaración de Marcelo Ebrard en el sentido de que si no hay debate las giras de las corcholatas serán visitas turísticas, la ex Jefa de Gobierno capitalina señaló que no habrá confrontaciones porque ello solo ayudaría a los adversarios de la Cuarta Transformación.

"No es momento para el debate interno, el debate interno a quien va a fortalecer es a nuestros adversarios políticos. Nosotros lo que en este momento estamos haciendo es recorrer el País para hacer un reconocimiento, una defensa, una difusión de lo que se ha hecho hasta ahora en estos cuatro años y medio", indicó.

Sheinbaum anunció que el próximo 1 julio estará en el Zócalo capitalino festejando el quinto aniversario del Presidente López Obrador, pero lo hará en la plancha y no en el templete.