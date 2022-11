'No hay error, Ariadna murió de broncoaspiración'

Agencia Reforma

Morelos.- Yazmín Herrera, médica legista de la Fiscalía General de Morelos, aseguró que la autopsia realizada a la joven Ariadna López no tiene margen de error: ella murió por broncoaspiración.

En conferencia de prensa, Herrera dijo que la víctima, de 27 años, no presentaba lesiones que le causaron la muerte ni tampoco tenía trauma múltiples, sólo equimosis (moretones).

"Cuando se realiza un procedimiento técnico científico no hay margen de error, es un resultado, es una autopsia médico legal de la muerte y esa es la causa de la muerte que nosotros determinamos, técnicos, científicamente basado en los resultados que hicimos durante el procedimiento de la autopsia médico-legal", explicó.

Desestimó que sea posible una segunda autopsia como la que realizó la Fiscalía de la Ciudad de México, en donde se determinó que el cadáver sí presentaba traumatismo múltiple.

"Una 'reautopsia' y ya lo he mencionado, no existe, no se puede hacer un procedimiento sobre otro procedimiento, es como que nosotros dijéramos, voy a hacer un extracción de apéndice y luego otro médico va a hacer otra extracción de apéndice", argumentó.

"No se puede realizar el mismo procedimiento dos veces, porque una autopsia, la misma definición lo dice es la apertura, la descripción externa del cadáver y la apertura con la disección de órganos, eso ya fue realizado, no puedes volver hacer una nueva apertura porque ya está abierto, suturado si, es cierto, pero ya fue no se puede realizar una 'reautopsia'.

"Se puede hacer una opinión técnico-médica con respecto a una causa de la muerte, pero para realizarla requieres como mínimo uno: conocer el lugar de intervención y tener acceso en las fotografías para determinar qué hallazgos se encontraron ahí y cómo se encontraba el cuerpo".

Insistió que la causa de la muerte de Ariadna fue la broncoaspiración por intoxicación alcohólica, versión que hizo que autoridades capitalinas se lanzarán contra sus homólogas de Morelos.

"Porque encontramos datos en tráquea que nos están hablando de que había alimento, de qué este espacio se encontraba ocupado por líquido y por alimento, lo que hizo que las vías respiratorias se encontrarán ocupadas y que disminuyera la oxigenación en todos los órganos y de esta manera condujera a la muerte", expresó.

"Las lesiones que se refieren son las equimosis y no hay lesiones de solución de continuidad, que quiere decir que no hay heridas, no hay rupturas en la piel que pudieron haber condicionado algún sangrado de forma externa", añadió.

Sobre el dictamen forense de la Fiscalía de la Ciudad de México, dijo que necesita ver ese resultado para emitir una opinión.

Insistió en que la Fiscalía de Morelos, desde que recibió la noticia de la muerte de Ariadna en la carretera La Pera-Cuautla, el pasado 31 de octubre realizó el protocolo con feminicidio con perspectiva de género, desde el sitio hasta el anfiteatro para llevar a cabo la autopsia médico legal.

En medio de la polémica, este jueves el Fiscal Uriel Carmona acudió al panteón de Jojutla.