No hay fundamento para impuesto a CFE: AMLO

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hay fundamento legal para un impuesto a empresas que usan combustóleo, entre ellas la CFE, como propuso el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Cuestionado sobre la propuesta del mandatario tamaulipeco, López Obrador dijo que los estados no pueden legislar en esa materia.

"Acerca por ejemplo de este impuesto, pues tendría que tener un fundamento legal y desde luego no lo tiene, pero es elemental, no pueden legalmente, los estados no pueden legislar en esa materia. ¿No es así abogada?", preguntó a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

"Así es", respondió la funcionaria

El Presidente atribuyó el planteamiento del panista a propaganda.

"Entonces es propaganda, tampoco es para mortificarnos. Nosotros tenemos que seguir con una encomienda, el pueblo no se eligió para transformar, para desterrar la corrupción y para hacer justicia, que ya el Gobierno no esté en manos de unos cuantos, que el Gobierno no sea un comité al servicio de una minoría rapaz, que el Gobierno sea de todos, de ricos y de pobres, entonces ahí a los que no les gusta esto, es natural", agregó.

"Ya van a venir las elecciones, viene incluso lo que nosotros mismos propusimos, la revocación de mandato, que se vayan agrupando, que se conformen en un grupo reaccionario, nada más que como decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible, porque ya tuvieron su oportunidad y se dedicaron a saquear, a robar, entonces basta, se acabó la robadera".