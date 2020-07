No hay información suficiente para opinar sobre impactos del Tren Maya: Sarukhán

Ciudad de México.- No hay información suficiente ni detalles claros sobre el Tren Maya, para poder dar una opinión útil sobre los impactos al medio ambiente de este proyecto en la Península de Yucatán, consideró José Sarukhán Kermez, primer doctor en Ecología que tuvo México.

“Por ejemplo, cuántos durmientes se van a necesitar para renovar las vías, eso significa madera o concreto y estas dos cosas tienen un impacto ambiental muy diferente, independientemente de la introducción de nuevas vías de acceso para poder armar la ruta de este tren, y a mí me cuesta mucho trabajo dar una opinión útil, cuando la información que tenemos no es útil”, advirtió.

En el Webinar “Biodiversidad, Salud y Bienestar”, el ganador del premio Tyler 2017, que es el equivalente al Nobel del Medio Ambiente, señaló que una de sus grandes preocupaciones es el impacto social del Tren Maya, por la falta de políticas públicas, como las que instrumentó en su momento el Instituto Nacional de Economía Social (INAES), para que indígenas pudieran abrir sus pequeñas empresas y las hicieran crecer en la medida de sus posibilidades.

“Qué va a pasar con la gente en la Península, a mí me sobrecoge la idea de un tren de turismo, que podrá o no ser exitoso, - no tengo elementos para juzgar eso -, en el cual, en cada estación que se pare, habrá muchas mujeres yucatecas, campechanas, quintanarroenses paradas con una charola ofreciendo panuchos a los que están dentro del tren.

Esto a mí me parece un terrible escenario, cuando en realidad ese dinero, metido al desarrollo y al impulso de empresas sociales, como las que INAES, en su tiempo y con todas las limitaciones que tuvo, pudo ir empujando para que la gente realmente desarrollara sus propias empresas chiquitas”, destacó.

El titular de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), indicó que lo que pueda ocurrir en la Península de Yucatán, afecta a todo México, "porque la población rural de este país vive en los ecosistemas y vive de los ecosistemas, conoce los ecosistemas y sabe cómo manejarlos".

“Lo que necesitamos es darle todos los apoyos para que esos recursos se puedan convertir realmente en una riqueza económica, que sin convertirlos en magnates, ni potentados, si les den un nivel de vida digna, eso es lo que yo creo deberíamos tener por enfrente, como una política pública dirigida, por un lado a la conservación y al manejo sustentable de nuestros recursos naturales, pero fundamentalmente al bienestar y una vida mucho más digna y mucho más equitativa para las 20 y tantos millones de personas que viven en estas condiciones”, manifestó.

En el evento virtual en el que participaron diputados y senadores, José Sarukhán Kermez agregó que a los indígenas no les queda de otra que sembrar, porque es la única forma de obtener subsidios para poder vivir.

“El tema es muy complicado, pero yo creo que hay suficiente conocimiento en este país, para poder ayudar a generar y a construir políticas públicas en este sentido, que no han existido en México”, remató.