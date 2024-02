No hay nada que temer ante cambio de Presidencia, dice AMLO

Agencia Reforma / El presidente López Obrador encabezó la inauguración del Rompeolas de Salina Cruz

Oaxaca.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ante el próximo cambio en la Presidencia de la República no hay nada que temer pues quien lo va sustituir piensa como él y como el pueblo.

Durante la ceremonia de inauguración del rompeolas en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, el mandatario sostuvo que está garantizada la continuidad de la Cuarta Transformación.

"Donde quiera que vamos, la gente está muy contenta y por eso puedo decirles que va a continuar la transformación, yo me voy a retirar, me voy a jubilar porque soy maderista, no se olviden de los principios, los principios son todo, los ideales y acuérdense lo que decía el apóstol de la democracia, sufragio efectivo, no reelección.

"Además, les repito, me siento muy tranquilo porque quien va a sustituirme, la persona que va a sustituirme es extraordinaria, esa persona piensa igual que ustedes, igual que yo, entonces para qué nos preocupamos", indicó.

Ante el grito que surgió de entre el público de "reelección", el tabasqueño reivindicó la figura de Madero y su propia convicción de retirarse una vez concluido su sexenio.

"No hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero, la felicidad ya lo saben es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo y, cuando yo termine, podré decir dentro de siete meses: misión cumplida", indicó.

Tras la ceremonia de inauguración, López Obrador constató la construcción del rompeolas abordo del buque Monte Albán.

Navegó a un costado de la construcción de piedra y salió un tramo a mar abierto para reingresar a la zona del recinto portuario.

En su turno, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, externo su respaldo al presidente ante la polémica generada en los últimos días tras un reportaje publicado por The New York Times, en el que se señala que personas cercanas al mandatario presuntamente recibieron dinero del crimen organizado.

"Hoy, que son tiempos de injurias y calumnias, sepa que la confianza y el amor del pueblo son tan sólidos y perdurables como las rocas de este rompeolas.

"Su autoridad moral proviene de los hechos y de las promesas cumplidas. Su legitimidad y popularidad crecen porque gobierna con el ejemplo y todos los días hace de la congruencia una virtud", dijo.