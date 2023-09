No hay ni habrá fractura en el movimiento: AMLO

CDMX.- Luego que Marcelo Ebrard anticipó su salida del partido en caso de que Morena no responda a su impugnación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay y ni habrá fractura en el movimiento de transformación.

"Entonces estoy contento y en el caso de Marcelo, ya lo dije también, es mi amigo, mi compañero, lo estimo, y no puedo opinar más. Quisieran nuestros adversarios, porque es natural, de que hubiese fractura, una ruptura en el movimiento, no hay eso ni habrá", afirmó López Obrador en conferencia.

El pasado lunes, en un capítulo más de su película de suspenso, Marcelo Ebrard dijo que si Morena no le responde a su impugnación del proceso mediante el cual fue electa Claudia Sheinbaum como candidata presidencial, dejará al partido, el sexto en su historia política.

El ex Canciller dio un mensaje en el que pidió no normalizar la intervención de los Gobernadores, Alcaldes y dirigentes de ese partido, en favor de Sheinbaum.

Además, Ebrard aseguró que del 18 de septiembre a mediados de octubre próximos recorrerá el País para exponer su lucha, organizar y formalizar su Movimiento Político Nacional.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal reiteró que ahora el pueblo es el que decide y ya no la oligarquía como se hacía en los tiempos del PRI.

"En la democracia es el pueblo el que manda, el que decide, y ya no hay una oligarquía con fachada de democracia. Se acuerdan cómo hablaban del cambio y todo fue pura mentira, fue gatopardismo, (...) pero eso ya pasó", agregó.

AMLO no invita a poderes al Grito de Independencia

López Obrador dijo que no están invitados integrantes de los poderes a la celebración por el Grito de Independencia, a la cual sí acudirán el Jefe de Gobierno Martí Batres y la Gobernadora electa Delfina Gómez.

Al ser cuestionado si invitará al Poder Judicial, como hizo con Zaldívar en el pasado, el Mandatario respondió que no porque no hay buena relación con el Poder Judicial.

- ¿Va a haber invitados a Palacio, al Grito?

- "No, nada más una representación del Gobierno, del Ejecutivo muy limitada y austera, nada más de la parafernalia de antes. Hay cambiado las cosas, no tenemos buenas relaciones, es público, notorio, que no tenemos buenas relaciones con el Poder Judicial".

El Jefe del Ejecutivo sostuvo que los integrantes del PJ están en contra del pueblo y a favor de la oligarquía rapaz.

"Son representantes de la delincuencia de cuello blanco y en algunos casos de la otra, no en todos los casos, pero sí predomina, hace falta una reforma al Poder Judicial, es uno de los pendientes, ya no me dio tiempo.

"Si el pueblo lo decide (que Morena tenga mayoría en 2024), que el pueblo elija a los magistrados, a los ministros, que sea una auténtica suprema corte de justicia y sea un estado de de derecho, no de chueco", reiteró.