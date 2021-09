No hay pérdida de vidas tras sismo.- AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el sismo registrado esta noche, con epicentro en Guerrero, no ha dejado, hasta el momento, víctimas mortales ni daños graves.

A través de un video, el Mandatario federal explicó que sólo tiene reportes de caída de bardas y rocas, de acuerdo con los reportes recibidos de Ciudad de México y los estados de Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla.

"Les informo sobre el temblor, en efecto, el epicentro se registró en Acapulco, Guerrero. Afortunadamente no hay daños en ese estado, daños mayores, piedras, caídas de bardas, lo mismo en Morelos, no hay daños en Oaxaca, no hay daños en Puebla, no hay daños graves en la Ciudad de México", dijo.

"Hablé también con la jefa de Gobierno de la CDMX, con el Gobernador de Oaxaca, de Guerrero, de Puebla y es el mismo reporte, afortunadamente no tenemos hasta ahora ninguna información sobre pérdidas de vidas humanas, eso es lo que puedo informarles".

López Obrador detalló que el Secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, realizó una consulta con todas las regiones militares del País, sin que hasta el momento se reporten daños graves.