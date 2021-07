'No hay que comprar por comprar vacunas para niños'

Reforma

Ciudad de México.- Sobre la aplicación de vacunas contra el Covid-19 para niños, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las farmacéuticas sólo quieren hacer negocio, que debe primero analizarse científicamente y que no se trata sólo de "comprar por comprar".

La pregunta que desencadenó la explicación del Presidente fue la siguiente:

-Con respecto al tema de la vacunación infantil, preocupa mucho el tema de los niños que no están vacunados, que no están inmunizados. Se menciona por ahí en varios textos científicos de que se está buscando probar la vacuna de Sinovac en niños. ¿Qué nos puede comentar el doctor Gatell y también si ya tiene fecha para que los médicos puedan venir a la conferencia matutina, como ofreció, para explicar o quitar mitos con respecto a la enfermedad de Covid-19 en los niños?

"Va a informar sobre esto Hugo (López-Gatell), pero yo quiero también dar mi opinión. Hay que tener cuidado porque, como es lógico, las farmacéuticas pues quieren hacer negocio y quisieran pues estar vendiendo siempre vacunas para todos, pero tenemos que priorizar, tenemos que saber si se requieren o no se requieren; no estar sometidos, sujetos, subordinados a que las farmacéuticas sean los que nos digan falta una tercera dosis, falta una cuarta dosis, falta que se vacunen los niños.

"Hay que ver científicamente si es necesario, si es como cuando se va a comprar algo. No debemos de ser consumistas, hay que comprar lo que se necesita, no llegar a supermercado o a la tienda de autoservicio y comprar por comprar. No al desperdicio, no a lo superfluo; primero lo básico, primero lo necesario, no al consumismo", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que México comprará vacunas para niños en caso de que los científicos digan que se requieren, pero mientras tanto no será rehén de las farmacéuticas.

"Entonces, dicho esto, si se requiere entonces se adquiere, pero si no... porque se nos va a convertir en una ola mundial de demanda porque muy bien podrían, como se trata de mucho dinero, espantarnos diciendo de que qué barbaridad, los niños sin vacunas, están en estado de indefensión y hay que vacunarlos y comprarles las vacunas.

"No vamos a ser rehenes de eso. Vamos a que sea lo básico, lo necesario. Si lo requieren los niños se puede, pero hay que ver qué opinan los organismos internacionales de la salud, qué opinan los profesionales, qué opinan los científicos", señaló.

Por otro lado, Hugo López-Gatell -subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud- aseguró que actualmente no existe evidencia científica que diga que los niños requieren la vacuna contra el coronavirus.

"Al momento, respecto a la vacunación en menores de edad, no existe evidencia científica que sugiera que es algo imprescindible, algo necesario en el contexto actual de la epidemia.

"No hay evidencia científica de que se requiera vacunar niños, de que se requieran dosis de refuerzo o que haya una especial preocupación porque sean más virulentas las variantes, ni siquiera la variante Delta", añadió.