'No importa lo que piense la mayoría, se debe volver a clases presenciales'

Excelsior

Ciudad de México.- El presidente, Andrés Manuel López Obrador advirtió que a él no le importa que la mayoría de la gente esté en contra del regreso a clases presenciales a partir del 30 de agosto de este año.

Desde la conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo sostuvo que dará el debate para que los infantes y los adolescentes regresen a clases presenciales y se remonte con ello el atraso que ha dejado la pandemia de Covid-19 en este sector.

En su planteamiento, López Obrador puso de manifestó que no sabe si es por desinformación o por querer nada más llevarle la contraria a su gobierno que la postura de no regresar a clases a finales de agosto ha ganado terreno en la sociedad en las últimas semanas.

"No me importa que la mayoría esté pensando en no regresar, yo voy a sostener que es indispensable que se regrese a clases por el bien de los niños, por el bien de los adolescentes y por el bien de los padres de familia, por el bien de todos y por el bien de la educación del país" sentenció el presidente.

Al hacer un breve llamado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a que apoyen el regreso presencial a las aulas, López Obrador consideró que es contradictorio que se diga en el discurso que preocupa el nivel de la educación en México y en la realidad se rechace el regreso presencial bajo el argumento de que niñas, niños y adolescentes no están vacunados contra el Covid-19.

El presidente insistió en que las escuelas no representan alto riesgo de contagio de la enfermedad y que si se llevan a cabo las medidas sanitarias, se reduce aún más la posibilidad de un contagio; además de que en muchos países los niños no están vacunados y van a clases.

Subrayó que a nivel mundial México y Bangladesh son los países que por más tiempo han mantenido cerradas sus instalaciones educativas y esto ya no puede seguir así.

De ahí que llamó a gobiernos municipales y estatales a destinar recursos para las escuelas que sufrieron el abandono y el saqueo durante el tiempo que han permanecido cerradas.

"Ya empezaron nuestros adversarios a hacer campaña porque se montan en cualquier asunto, siempre y cuando sea para llevarnos la contraria, van a decir que ¡qué barbaridad!, que cómo van a regresar si las escuelas están abandonadas; pues sí, porque llevan mucho tiempo cerradas. Pues vamos todos a limpiarlas, todos y que los gobiernos municipales destinen recursos y gobiernos estatales y lo va hacer el gobierno federal ¿Por qué? Porque se trata de una labor fundamental, es la educación o qué ¿vamos a estar hablando de la educación sólo en el discurso, puro rollo, de manera demagógica?" cuestionó el presidente.

Al demandar actuar en forma consecuente en beneficio de los niños y niñas de México, López Obrador ofreció una vez más que la próxima semana se dará a conocer el programa integral del regreso a clases presenciales por parte de la titular de la secretaría de educación pública, Delfina Gómez Álvarez en al conferencia de palacio nacional por la mañana.