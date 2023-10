No informaron oportunamente sobre 'Otis': IP

Agencia Reforma / Así quedó el icónico Hotel Princess

Ciudad de México.- El sector empresarial aseguró que no hubo información oportuna sobre la dimensión del huracán "Otis" que azotó el estado de Guerrero, en particular, el Puerto de Acapulco.

Esperanza Ortega, presidenta de la Cámara de la Industria de la Transformación (Canacintra), lamentó la decisión de desaparecer el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y pidió que se reactive para poder hacer frente a catástrofes de este tipo de forma inmediata.

"Este fondo para desastres naturales no es solamente para ayuda humanitaria, también es para infraestructura, es un fondo destinado para hacer frente de manera inmediata a estos desastres.

"Para salvaguardar las vidas humanas y dar oportunidad de una reactivación paulatina y económica. Y a los que perdieron infraestructura, ya sea de empresarios e industriales, también una aportación", consideró.

La lideresa de Canacintra hizo un llamado a los legisladores para que se reactive el Fonden.

"Hoy el llamado es a todos los legisladores para que a la brevedad lo pongan sobre la mesa y se pueda retomar", comentó.

Afirmó que según reportes del representante de Canacintra en Chilpancingo, la capital del estado, ahí también existen afectaciones considerables.

"Es triste lo que está pasando, no sólo en Acapulco, también en Chilpancingo está pasando, no tenemos la información necesaria. Por falta de información a tiempo estamos viviendo esta desgracia", consideró.

Por su parte, Héctor Tejada, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), afirmó que hasta el momento no tienen cuantificada la afectación por el paso del huracán, pero que al momento habilitarán centros de acopio para llevar productos a la población afectada.

Complica 'Otis' abasto de mercancías

El abasto de mercancías por el paso de "Otis" ha ocasionado complicaciones para el traslado de mercancías vía terrestre, el cual no sólo afecta a Guerrero sino también a Oaxaca, advirtieron transportistas.

María Luisa Olvera, socia de la empresa transportista Auto Express Costa Sur, dijo a Reforma que representantes del sector que operan en Guerrero y Oaxaca han tenido complicaciones para el abasto de mercancías ante el cierre de carreteras.

"Nosotros operamos en las carreteras México-Acapulco y la carretera federal de Acapulco a Huatulco, las cuales se han visto afectadas. Por ejemplo, tenemos problemas para llegar a la Costa Chica, desde Chilpancingo hasta Pinotepa Nacional", indicó.

Comentó que la empresa traslada principalmente mercancías como juguetes, plásticos, bisutería, abarrotes, veladoras y productos de temporada (actualmente de Día de Muertos) que van de la Ciudad de México a la Costa Chica de Guerrero.

Mientras que de Guerrero a la capital del País se trasladan principalmente frutas como papaya, mango, limones, sandía, cacahuates, entre otros.

"El diesel nos preocupa que haya desabasto. Prevemos que esté sede en cuestión de horas en la zona. Mientras que el desabasto de mercancías de abarrotes se podría estar dando en días para la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca porque al no haber paso no se les puede surtir la mercancía a los hoteles, por ejemplo", destacó.

Olvera indicó que los hoteles se surten en promedio cada 15 o 20 días, los cuales estaban por hacer pedidos pero que les "ganó" el huracán. Estimó que los complejos tienen inventario para resistir de tres a cuatro días en promedio.

"En condiciones normales se surte en 24 horas, pero ahorita se podrían hacer hasta tres días para poder llegar al destino, ahora depende mucho de cómo esté el camino y si hay paso. No hay señal telefónica ni luz y por los deslaves e inundaciones no se puede pasar", destacó.

La transportista indicó que como alternativa para el abasto de mercancías dando la vuelta por Puebla hacia Oaxaca pero los tiempos y gastos se elevarían 50 a 70 por ciento, por el pago de casetas y consumo de diésel.

Amanda Guadalupe Olvera, directora general de la empresa Transportes Lekan, coincidió en señalar que los transportistas tienen complicaciones para llegar a sus destinos por el cierre de diferentes vías de comunicación.

"A Acapulco Centro no llegamos, pero sí nos afecta porque es nuestro paso porque nosotros surtimos de la Ciudad de México hacia la Costa Chica der Oaxaca de Pinotepa a Bahías de Huatulco diferentes productos de paquetería general entre papelería, abarrotes, frutas, trajes de baño, muebles, entre otros", dijo.

Indicó que también ha tomado la decisión de no enviar algunos camiones por temas de seguridad, sobre todo para evitar que vandalicen las unidades y sus operadores no corran peligro por dicha situación.

"Hablamos con clientes y les explicamos que no íbamos a exponer las unidades y se les explicó que no había pasado por la carretera federal ni la autopista. Y así no exponer el transporte", expuso.

De acuerdo con la Dirección General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), hasta agosto del 2023 Guerrero contaba con un parque vehicular de transporte de carga de más de 8 mil unidades.