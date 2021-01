No invitaron a AMLO a toma de protesta de Joe Biden, pero ha decidido “salir poco” del país, dice

Ciudad de México (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no tiene invitación para la toma de protesta de Joe Biden como presidente de Estados Unidos.

El mandatario fue cuestionado sobre si acudiría a la toma de protesta del demócrata.

“No tengo invitación a la toma de protesta del presidente y he decidido salir poco”, contestó.

López Obrador aclaró que desde que llegó a la Presidencia de la República sólo ha realizando un viaje a Washington.

“A la Casa Blanca, porque era muy importante que se iniciara lo del tratado de libre comercio, por eso decidí salir. Siempre he pensando que la mejor política exterior es la interior; esto a veces no les gusta mucho a los diplomáticos de carrera porque como es natural su trabajo es la diplomacia, pero yo considero que si hacemos bien las cosas en México, si limpiamos nuestra casa nos van a respetar siempre afuera”, dijo.

El mandatario insistió en que si se acaba la corrupción y la impunidad en México y si el mexicano no se ve obligado a migrar, “nos van a respetar afuera, vamos ser respetados y respetadas en el mundo”.

El respeto, agregó, se logrará “sin necesidad de viajar tanto” y confió en que habrá una buena relación con Joe Biden

“Consideremos que no vamos a tener ninguna diferencia, no va hablar pleitos con el presidente Biden, tiene que haber entendimiento, no podemos ser distantes, tiene que haber una política de buena vecindad por muchas razones”, dijo.

