No le hagas el juego a AMLO, responde Cortés a Orozco

Tomada de Twitter / Luego que Martín Orozco criticó 'mentalidad mediocre' de líder de AN, Marko Cortés respondió que no le haga el juego a AMLO.

Ciudad de México— Marko Cortés explotó después de que el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, revelara una conversación en la que el dirigente panista advirtiera también un pronóstico negativo para la elección presidencial de 2024.

"No le hagas el juego a @lopezobrador, la gran batalla y el adversario está afuera, no adentro del partido. Ganamos en Aguascalientes en 2019 y 2021, no por ti, sino a pesar de ti, y ganaremos en 2022", tuiteó el dirigente opositor.

El gobernador reveló que Marko Cortés le dijo que en 2024 el PAN iba "a motivar y a impulsar" a los gobernadores de Guanajuato, Quintana Roo y Durango, Diego Sinhué, Carlos Joaquín González y José Rosas Aispuro, "para ver qué rescatamos porque también está muy difícil".

Marko Cortés había causado la molestia de panistas cuando se dio a conocer un audio en el que pronosticaba que el PAN sólo podría retener la gubernatura de Aguascalientes en 2022, sin que tuviera posibilidad alguna de triunfar en las elecciones de Durango, Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas.