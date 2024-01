No le temo a nada y al Presidente menos, dice Xóchitl

/ Xóchitl Gálvez encabezó un mitin con productores de trigo y maíz, en El Carrizo, Sinaloa

Sinaloa, México.- La precandidata presidencial de la Oposición, Xóchitl Gálvez, aseguró que no le tiene miedo ni a la delincuencia, y mucho menos al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionada sobre lo recientes asesinatos de precandidatos, así como la supuesta injerencia del Mandatario en el proceso electoral, Gálvez dijo no temerle a "absolutamente a nada y al Presidente menos".

"Le temo a que esta violencia le dé miedo a los habitantes", expresó.

"Pero le digo a los habitantes: no podemos ceder ante la delincuencia. ¿Hasta cuándo vamos a aceptar esta situación? Yo soy una mujer valiente, entrona que no se va a echar para atrás nunca", afirmó.

La hidalguense lamentó los asesinatos de los precandidatos de la oposición ocurridos la semana pasada.

Durante su encuentro con productores de trigo y maíz, en El Carrizo, Sinaloa, advirtió sobre el pago de piso que se exige por parte del crimen organizado a campesinos.

La precandidata aseguró que la falta seguridad en el País es un tema de emergencia que debe atacarse lo antes posible, y en próximo días presentará una estrategia totalmente distinta a la que implementó el Gobierno actual

Acusó que el Presidente López Obrador funge como jefe de campaña de la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

"Opina sin que tuviera que opinar, él no tendría que meterse en el proceso electoral una y otra y otra vez; opina, se mete, presiona, ataca a los medios de comunicación".

"Es tan mala la candidata, que tiene que meterse él a la elección. Yo les he dicho: 'Échenmela solita, de verdad que no me aguanta ni el primer round'".

Afirmó que la autoridad electoral la trata con mayor rudeza que a Sheinbaum.

"Siento que el piso no está parejo", dijo.

Pidió a la autoridad electoral intervenir para que haya piso parejo, porque el Presidente se mete en el proceso y ésta no hace nada.

"Yo diría: 'No va a haber mañaneras, va a haber trabajo".

Si en lugar de que AMLO realizará mañanera, dedicará ese tiempo a trabajar, sería otro País, afirmó.

Durante su encuentro con campesinos, además felicitó a diputados de la Ciudad de México por no ratificar a la fiscal "carnal" Ernestina Godoy.

"Hoy hay una gran derrota para la amiga de Claudia Sheinbaum; hoy Claudia Sheinbaum quería imponer a una fiscal que no ha hecho su trabajo, que no ha investigado los feminicidios, que no ha acabado con la delincuencia en la Ciudad de México y lo quiso hacer amenazando.

"Detuvieron al secretario adjunto del PRI el sábado para intimidar al PRI y no lo lograron, porque tuvieron las agallas de votar en contra.

"Balacearon el auto de una diputada del PRI para tratar de intimidar. Así se las gasta este gobierno. Este gobierno amenaza, intimida cuando no puede lograr las mayorías", dijo.

Gálvez aseguró que la pobreza no se sale sólo con programas sociales, sino trabajando y produciendo.

"Ellos lo que quieren es que la gente del campo se quede en la pobreza.

"Y yo lo que quiero, yo quiero ser Presidenta de este país porque yo quiero que los pobres dejen de ser pobres. Y la clase media no se vaya a la pobreza.

"Lo que quiere la 4T es que la gente sea pobre, porque con programas sociales no se sale de la pobreza, se vive mejor, pero no se sale de la pobreza", afirmó.

'Nos echaron mentira'

El ex boxeador mexicano Jorge Armando Arce Armenta, conocido como Jorge "El Travieso" Arce, acompañó a Xóchitl durante el mitin, y aseguró que fue mentira que la gasolina iba bajar a 10 pesos en el gobierno de AMLO.

"Nos echaron mentira", afirmó.

"El Travieso" contó que durante su viaje de vacaciones de Año Nuevo en Estados Unidos, le salió más barato llenar su tanque de gasolina en Estados Unidos que en México, pues pagó cerca de mil 500 pesos, mientras que en México lo hace con hasta 2 mil 300 pesos.

Por su parte, Jesús Zambrano, presidente del PRD, aseguró que el País enfrenta una elección de Estado, y la presencia del crimen organizado en el proceso electoral.

"Conforme a lo que estamos viendo con estos asesinatos que se han dado de precandidatos en varias entidades de la República, viene acompañado esto también de la presencia y la participación de grupos del crimen organizado en el proceso electoral.

"Por eso..., vamos a presentar en próximos días una propuesta integral para enfrentar la inseguridad, por una parte, pero también para enfrentar lo inmediato.

"No queremos de ninguna manera que los procesos electorales, tanto los federales como los locales, transcurran dentro del marco de la violencia, de la amenaza de que el crimen organizado decidirá quiénes sí pueden y quiénes no participar, y quiénes podrán o no ganar una elección. Es a lo que yo en lo personal le he llamado el riesgo de una narcoelección de Estado", señaló.