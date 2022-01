'No le voy a negar la foto a nadie'... ¿ni a los narcos?

“Soy tan buena gente que me saco fotos con todo el mundo y no le voy a negar la foto a nadie”, respondió el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo tras la difusión de una fotografía en la que aparece con líderes de la delincuencia organizada de Morelos.

Un periódico de circulación nacional publicó una foto la que presuntamente fue tomada en casa del gobernador, donde Cuauhtémoc Blanco aparece junto al exlíder de Guerreros Unidos, Irving Eduardo Solano Vera, “El Profe” también conocido como “El Gato”, quien llegó a ser Jefe de Plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Morelos y fue detenido por el Ejército en febrero del 2021, en Cuautla.

También aparecen Homero Figueroa Meza, “La Tripa”, líder de Los Tlahuicas, y Raymundo Isidro Castro Santiago, “El Ray”, líder regional del CJNG en Morelos, quien fue asesinado dentro de la cárcel de Xochitepec, en octubre del 2019.

En entrevista, a pregunta expresa sobre su postura ante la publicación de la imagen, Cuauhtémoc Blanco justificó que se trata de una acción “normal” por parte de la gente que pretende “desestabilizar” al Gobierno. “Yo me he tomado fotos con mucha gente y al final de cuentas no les voy a preguntar ‘¿a qué te dedicas, quién eres?’ Y me voy a seguir tomando (fotografías)”, respondió.

“Yo no soy ningún delincuente, ni pacto con delincuentes y voy a seguir trabajando para darle paz al estado. Mejor que se preocupen los narcopolíticos que están aquí, ellos están siendo investigados, yo no tengo nada que esconder”, dijo.

Cuauhtémoc Blanco también justificó que recibió “una buena educación” por parte de su madre y que la difusión de la fotografía donde aparece con los líderes de la delincuencia organizada es parte de la “guerra sucia” en su contra. En ese sentido, recordó que durante el proceso electoral del 2018, también se difundió una instantánea en la que aparece junto a un hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Finalmente, el gobernador reiteró que su administración ha dado resultados para detener el crimen organizado en Morelos y minimizó la situación diciendo que se trata de “una fotografía más de tantas que me he tomado“. (Con información de Latinus)