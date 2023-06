No llevamos ni $300 mil gastados: Ebrard

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Marcelo Ebrard aseguró que, contrario a otras "corcholatas", él no llega ni a los 300 mil pesos de gasto en las asambleas que ha encabezado desde el 19 de junio.

El ex Canciller insistió en que otros aspirantes, sin señalar quiénes, han incurrido en una "gran desproporción" de recursos, con un tren de gastos muy alto.

"Yo sé, por ejemplo, y no escapa a mi atención, que hay una gran desproporción de recursos, no escapa, me doy cuenta de eso", señaló durante un mitin en el centro de Coyoacán.

"Me doy cuenta también que el pueblo ya no se deja, somos un pueblo sabio como dice el Presidente, y el pueblo no se deja. Nosotros no repartimos nada, mas que esperanza, sueños y alegría".

En entrevista posterior, el aspirante a la candidatura presidencial pidió a la dirigencia de Morena tomar en serio el tema de los gastos y establecer un tope.

"Nosotros teníamos la intención, la propuesta y vamos a seguir insistiendo, Malú (Micher) va a presentar los documentos para que haya un techo", urgió.

"Es que es evidente, vaya, no es que yo vea... no sería mi función, pero si te das cuenta, el nivel, el tren de gastos es muy alto, también en redes, entonces, lo que se necesita es que el partido tome en serio este tema y diga: hay un tope, porque ahorita lo que nos dijeron es: les vamos a aportar 5 millones, pero no hay tope, pues no es lo que la gente quiere".

- ¿Cuánto lleva gastado?, se le preguntó en el Jardín Hidalgo.

- "No llevamos ni a 300 mil pesos".

- ¿Cuánto calcula que han gastado los demás (aspirantes de Morena)?, se le insistió.

- "Es difícil saberlo, no tengo un cálculo. Es muy difícil saber cuánto han gastado, pero es evidente que es un tren de gasto alto, es lo que decimos nosotros, a quién le corresponde, pues al partido, porque firmamos que no hubiera derroche, entonces sí lo estamos tomando en serio".