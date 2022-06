No lo puedo ocultar, estoy contento: AMLO por triunfo de Petro

Agencias

Ciudad de México.- Tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su felicidad por el triunfo histórico del candidato izquierdista, Gustavo Petro.

“Hoy vamos a escuchar cumbia por el triunfo de Gustavo Petro, no lo puedo ocultar, estoy muy contento. Ayer le hablé para felicitarlo”, dijo.

Y es que ayer Gustavo Petro obtuvo 11.2 millones de votos en los comicios presidenciales, cifra que fue histórica ya que nunca se había mostrado tanto respaldo a un aspirante al cargo.

De esta manera, el candidato izquierdista se llevó el 50.44 por ciento de los sufragios, mientras que el candidato independiente, Rodolfo Hernández, tuvo el 47.31 por ciento.

López Obrador recordó que este domingo, a través de sus redes sociales, emitió un mensaje en sus redes sociales sobre la victoria de Gustavo Petro, misma que calificó de “histórica” pese a que “los conservadores en Colombia siempre han sido tenaces y duros”.

Incluso previó que la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia signifique un cambio importante en beneficio de la sociedad de esa nación.

"El triunfo de hoy puede ser el fin de ese maleficio y la aurora para ese pueblo hermano y digno”, señaló López Obrador en su cuenta de Twitter.

El presidente aclaró además esta mañana felicitó a Petro más rápido que a su ahora homólogo, Joe Biden, porque ya había resultados y los adversarios del izqeuirdista colombiano reconocieron su derrota.

“Muy importante, es un triunfo histórico. Ayer me criticaron que por qué tan rápido felicité a Petro si me tardé para felicitar a Biden, son cosas distintas, cuando la elección del presidente Biden no había todavía resultados, estaba un recuento de votos y cuando ya lo felicité ya había salido a reconocer su triunfo el presidente Duque y otros mandatarios, y la verdad estaba contento y sabía que había triunfado legal”, dijo.

Aprovechó también para felicitar y saludar al pueblo colombiano por el proceso electoral de este domingo, por lo que les aseguró que "pusieron el ejemplo".

Además, López Obrador pidió en su confenrecia en Palacio Nacional poner la canción La pollera colorada, interpretada por Margarita, "la Diosa de la Cumbia", a quien agradeció por apoyar a su movimiento.