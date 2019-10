No más condonaciones de impuestos: Senado avala reforma

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador logró que uno de sus decretos se convirtiera en ley y ahora en la Constitución Política estará prohibida la condonación de impuestos.

Aunque tiene que ser ratificadas por la mayoría absoluta de las legislaturas en los estados, el Senado de la República votó los cambios al artículo 28, con 119 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

De acuerdo con el decreto, ahora se agrega que “en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y la condonación de impuestos; las exenciones y el otorgamiento de estímulos se establecerán en los términos y condiciones que fijen las leyes”.

Se agregó también un transitorio donde se explica que “para el debido cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 28, la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las Alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, únicamente establecerán las exenciones y estímulos fiscales que consideren necesarios para fomentar el desarrollo, el crecimiento económico y la inversión productiva, que tengan como fin preservar la rectoría del Estado en la actividad económica”.

Eduardo Ramírez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, explicó que “el 20 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, publicó un decreto en el que se cancelaban la posibilidad de condonar impuestos, o más aún, exentarlos”.

Dijo que “es un dictamen que cubre los requisitos más importantes para que no hayan privilegios para nadie” y explicó por qué se dejó el apartado de las excepciones fiscales.

“Quizás algunos se pregunten por qué se deja este apartado, es muy sencillo, lo dejamos, porque cuando resulten catástrofes, y ojalá no sean constantes en nuestro país, por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias, se podrá ejercer esta facultad de exención, y más allá, cuando haya o se trastoquen los sectores productivos”, sostuvo.

Damián Zepeda, del PAN, expuso que existe riesgo de aplicar excepciones de manera indiscriminada.

“¿Qué me preocupa? que, al revés, que mañana, a través de una ley simple o una ley que requiera sólo mayoría simple, aprueben un montón de exenciones, pues si era al revés la cosa. Y, al mismo tiempo, me preocupa que ya no tenga salidas la condonación de impuestos, que sí es justificable, como la de desastres naturales, la de una plaga, la de daño en una actividad económica. Yo espero que logremos modificarlo. Y tiene una solución bien sencilla, se logra el mismo objetivo como está, sólo agregarle ‘y condonaciones, pero siempre en los términos que fijen las leyes’. Y así, en las leyes podemos hacer esa valoración”, dijo.