Agencia Reforma

Ciudad de México.- Cuestionado sobre el ataque contra el periodista Ciro Gómez Leyva, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el Estado que representa no es represor y que nunca mandaría a matar a nadie.

"La diferencia más importante es que el Estado ya no es el que viola los derechos humanos como era antes. Yo no sería capaz, no me atrevo a mandar a matar a nadie. O sea, el Estado que represento no es un Estado represor", comentó López Obrador.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal afirmó que no hace falta que la FGR atraiga el caso de Gómez Leyva.

"Nosotros vamos a seguir actuando como lo hemos venido haciendo de manera responsable y sí vamos a investigar el caso, ya lo expresé. Le tengo confianza a la Fiscalía del Gobierno de la Ciudad, a la Fiscal, le tengo confianza también al Fiscal General.

"Pero, creo que no hace falta que se atraiga el asunto, que lo atraiga la FGR, creo que la Fiscalía de la CDMX podría llevar a cabo la investigación con apego a la verdad sin impunidad para nadie", mencionó.

López Obrador aclaró que su Gobierno siempre estará al tanto de la seguridad de los periodistas, de los ciudadanos y hasta de sus opositores.

"Y a todos nos conviene saber esta situación (de lo que pasó con Ciro) y nosotros vamos a seguir siempre pendientes de proteger a todos los ciudadanos, y a los periodistas, y a los opositores", agregó.