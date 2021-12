‘No me dolió’: López Obrador recibe vacuna de refuerzo contra covid-19

Agencias

Ciudad de México.- En el inicio de la vacuna de reforzamiento contra covid-19 para adultos mayores de 60 años, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió su dosis de AstraZeneca.

En Zapopan, Jalisco, el titular del Ejecutivo federal encabezó el inicio de esta nueva etapa de la inmunización contra SARS-CoV-2.

"No me dolió. Ojalá no haya ninguna reacción”, expresó sonriente el mandatario a la enfermera del ISSSTE que le aplicó la dosis de refuerzo durante su conferencia matutina.

Además del presidente, los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; el de Salud, Jorge Alcocer; de la Marina-Armada de México, Rafael Ojeda Durán; de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, también fueron vacunados.

La inmunización se dio luego de que adultos de la tercera edad de Jalisco que acudieron a la conferencia también fueron inmunizados contra covid-19.

Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció que a partir de hoy se iniciará la vacunación de refuerzo contra covid-19 para adultos mayores y la vacuna a aplicar será la de AstraZeneca.

Explicó que el arranque de esta etapa de la vacunación se da en la Ciudad de México, Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán.

“El cambio de la política de vacunación es para incluir refuerzo de las vacunas para adultas mayores de 60 años y más. Estas personas serán invitadas a ser vacunadas con una dosis adicional, no es un segundo esquema", expresó.

López-Gatell aclaró que sin importar cuál fue el esquema de vacunación previo, a todos los adultos mayores se les inyectará el fármaco de AstraZeneca, aunque especificó que para recibir esta dosis deben haber transcurrido seis meses desde la última inyección.

Para reicbir esta vacuna no es necesario un registro previo, sólo se debe contar con la credencial del INE o algún documento para comprobar la edad respectiva.

AVANCE DE LA VACUNACIÓN

El subsecretario de Salud informó que la semana 49 inició con una reducción de los casos por covid-19; además, en lo que se refiere a las hospitalizaciones, se ha registrado una baja de 90 por ciento de ocupación nacional en comparación “con la cresta nacional”.

Al momento, 86 por ciento de adultos mayores de 18 años han sido inmunizados contra covid-19, es decir, 78 millones 537 mil 735 personas, de las cuales, 65 millones 487 mil 353 ya cuentan con un esquema completo y el resto con una dosis.