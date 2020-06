'No me hago prueba porque no tengo síntomas', afirma AMLO

Reforma

Ciudad de México.- Tras ser cuestionado sobre si se realizó la prueba para detectar Covid-19, luego que Zoé Robledo, director del IMSS, dio positivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se hace el examen, porque no presenta síntomas y que sigue las recomendaciones sanitarias.

"No me hago la prueba porque no tengo los síntomas, afortunadamente estoy bien, me cuido, se guarda la distancia. Ahora fui a la gira, los actos muy poca gente, solo medios, y los compañeros que van de comunicación social", señaló en conferencia.

El mandatario comentó que se encuentra bien y que está siguiendo las medidas sanitarias que han selañado los especialistas, como mantener la sana distancia y salir solo si es necesario.

"En lo que a mí corresponde afortunadamente estoy bien, siguiendo las recomendaciones de los médicos, de los especialistas, que debemos de seguir todos, independientemente de nuestro cargo, desempeño o trabajo, todos tenemos que cuidarnos, no salir de casa si no es necesario.

"Ya hacernos la prueba si se presentan los síntomas, lo que han recomendado los médicos, tos seca, dolor de cabeza, calentura, malestar o dolor de cuerpo, si se tienen estos síntomas, pues hay que ir a hacerse la prueba, no esperar y buscar la atención médica", afirmó.

El titular del Ejecutivo dijo que el director del IMSS se encuentra recluido en su casa y que su familia también padece el virus, pero no están graves.

"Deseamos que se mejore, salga adelante Zoé, sí, él está infectado, se contagió y está recluido en su casa, ayer nos informó, está bien, de todas formas hay que estar atentos. Su familia también, de acuerdo al informe que nos dio ayer, tiene la infección de la pandemia del virus, pero sin gravedad", señaló en conferencia.

Zoé estuvo el viernes pasado en la conferencia mañanera del presidente en Villahermosa, Tabasco.

En el acto, también participaron Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Participación Ciudadana; Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa; José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina, y David León Romero, coordinador nacional de Protección Civil.

Así como el Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, quien ya tuvo Covid-19.