No me hallo en la oficina, tengo que andar en los pueblos: López Obrador

Puebla





El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que continuará con sus giras por el país porque no se “halla” en su oficina.

En su mitin en Atlixco, Puebla, explicó el titular del Ejecutivo que está acostumbrado a recorrer el país.

"Estoy acostumbrado. No me hallo en la oficina, no me hallo en el Palacio. Tengo que andar en los pueblos porque así inicié mi lucha y así quiero continuar”, externó López Obrador.

El presidente insistió en que el gobierno federal continuará entregando apoyos económicos, becas o pensiones de forma directa a la población para evitar que haya intermediarios que hagan mal uso de los recursos.

Esta fue la primera ocasión en que el presidente salió al paso de las protestas que realizan desde hace semanas integrantes de la organización Antorcha Campesina en sus mítines.

"Que quede claro y se oiga lejos. No estamos en contra de ninguna organización, lo que no queremos es que haya corrupción”, reiteró.

También realizó una votación a mano alzada para ratificar su política de diálogo y de atención a los migrantes que arriban desde los Estados Unidos.

En el mitin realizado en el deportivo La Carolina, López Obrador dijo que no había visitado Puebla desde hace meses porque la entidad se encontraba inmersa en un proceso electoral que concluyó con la victoria de Miguel Barbosa.