No me llamo 'Juanita': Evelyn Salgado

Ciudad de México.- Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, dijo que su nombre no es Juanita, ya que no busca pavimentar el camino para que su padre llegue a la Gubernatura como ocurrió en 2009 con Rafael Acosta, militante del PT conocido como "Juanito".

"Cómo ya lo dije en otras ocasiones, no me llamo Juanita, me llamo Evelyn Salgado Pineda. Orgullosamente hija de Félix Salgado Macedonio y de María de Jesús Pineda Chavarría, y aclarar que con el voto del pueblo se va a gobernar seis años", recalcó Evelyn Salgado luego de haber ganado la encuesta de Morena a la candidatura al Gobierno de Guerrero.

En 2009, tras la decisión del Tribunal Electoral de inhabilitar a Clara Brugada para competir en la elección delegacional en Iztapalapa, Rafael Acosta, un militante del PT conocido como "Juanito", fue promovido por AMLO para contender y, tras su triunfo, fue obligado a renunciar para dejarle el cargo a Brugada.

Fuentes de Morena consideraron que, de triunfar en la elección de Guerrero, Evelyn Salgado podría dejar el cargo para obligar a nuevas elecciones en las que competiría su padre.

De esta forma, los Salgado podrían emprender una estrategia que le abriría paso a Félix Salgado para llegar al Gobierno estatal al estilo "Juanito".

La decisión de Morena, de haber incluido a Evelyn Salgado Pineda en la encuesta para elegir candidata a la Gubernatura de Guerrero generó división en el partido.

Militantes identificados con el grupo político del ex superdelegado Pablo Amílcar Sandoval calificaron la decisión como una imposición.

Otros liderazgos de Guerrero, que solicitaron el anonimato, calificaron como indignante que Evelyn Salgado se convierta en la candidata de Morena a la Gubernatura, pero dijeron que asumirán la designación.

Esto, argumentaron, porque es una decisión avalada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, además de que algunos de ellos ya tienen promesas de cargos en el Gobierno estatal.

Evelyn Salgado aseguró que ella es la que gobernará y será quien tomará las decisiones y no su padre Félix Salgado.

"Evelyn Salgado es quien gobernará, Félix Salgado Macedonio es mi padre, como les comenté, de quien me siento profundamente orgullosa, quien tiene todo mi apoyo mi cariño y mi respeto. Pero, que definitivamente las decisiones son de Evelyn Salgado y él será pues, como siempre lo ha sido, mi guía y mi consejero", explicó.

La recién electa candidata a la Gubernatura de Guerrero descartó tener nexos con el narcotráfico y afirmó ser una "mujer limpia".

"No existe tal, creo que ha habido allí muchas cuestiones, parte de yo creo que de la guerra sucia. Habría que investigar bien, no tengo ningún comentario al respecto, puesto que no es información fidedigna.

"Evelyn Salgado Pineda es una mujer limpia que puede verlos a los ojos, tengo 39 años, dos hijos, he trabajado toda mi vida y pues en el momento que quieran pueden ver todo lo que tengo, si tengo propiedades, si no, la gente nos conoce, sabe dónde vivimos y pues de esa manera me voy a conducir", finalizó.