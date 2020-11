No me mojo para la foto o para que me dé Covid: AMLO

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en su visita a Tabasco, para tratar temas sobre inundaciones, no se mojó solo por una fotografía y que está haciendo lo que corresponde para ayudar.

"Ahora que fui a Tabasco dicen: por qué no nos visita a todos, por qué no está con nosotros de manera más presencial. Yo estoy ahí, visitando las comunidades, no puedo hacerlo, pero no puedo hacerlo, no como dicen mis adversarios que no me mojo".

"Me dicen: a ver, mójese. Pues no me puedo mojar nada más por la foto, estoy haciendo lo que corresponde para ayudar", comentó.

Cuestionó que qué se ganará si se moja para tomarse una fotografía y que si no guarda sana distancia se puede enfermar de Covid-19.

"Y le digo a mis paisanos, nada más para tomarme la foto me mojo, me enfermo, y qué se gana con eso, o que no guarde yo la sana distancia, me enferme de Covid, pues tampoco, ¿no?", comentó.

El pasado 14 de noviembre López Obrador visitó Tabasco, estado perjudicado por inundaciones donde la Coordinación Nacional de Protección Civil reportó más de 160 mil habitantes afectados.