No me opongo a cambio en gasto, pero con acuerdo: AMLO

Reynosa.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que la posibilidad de un cambio de fórmula en el reparto de recursos fiscales prácticamente depende de que los Gobernadores alcancen un consenso en la discusión.

"Si se logra un consenso para una nueva fórmula, pues no hay ningún problema. Entonces, no es sólo un asunto de resistencia del Gobierno federal, nosotros no nos oponemos pero sí tiene que haber un acuerdo porque esto va a significar que se les quite a algunos y se les dé a otros, así de sencillo", comentó López Obrador.

Ayer, los Gobernadores Javier Corral y Enrique Alfaro, que integran la Alianza Federalista, acusaron al Presidente de tratarlos con desdén y oponerse a recibirlos en busca de una reorientación del gasto público para la reactivación económica.

Hoy en conferencia desde Tamaulipas, el Mandatario federal aseguró que es posible llevar a cabo una reforma hacendaria, la cual implicaría definir fórmulas de distribución del presupuesto.

"Pienso que es posible hacer una reforma hacendaria y proponer un cambio en la ley de coordinación fiscal, pero tiene que haber un consenso, tiene que haber un acuerdo, porque esto -como aquí lo dijo el Gobernador de Tamaulipas- implica definir fórmulas de distribución del presupuesto.

"Primero, de lo que corresponde a la Federación y lo que corresponde a las entidades federativas; eso es lo primero que tiene que definirse, porque en la ley está establecido un porcentaje para la Federación y para los estados y para los municipios", aclaró.

El titular del Ejecutivo mencionó que él está acuerdo en lograr un acuerdo, pero llamó a los Gobernadores a no mentir al decir que la Federación no les entrega recursos.

"No nos oponemos, si hay ese consenso, adelante, yo lo único que recomiendo es que no se diga que la Federación no le entrega dinero a los estados, porque nosotros estamos al corriente; es decir, no les debemos a los estados, nada"; agregó.

El mandatario recordó que la fórmula vigente, aprobada durante el Gobierno de Felipe Calderón, benefició a los estados con mayor población y aunque no mencionó por su nombre al Estado de México, adelantó que algunos gobernadores pueden oponerse al cambio de esquema, ya que hoy les es redituable.