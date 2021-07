Ciudad de México.- Ana Victoria recibió la noticia que es positiva a covid tras realizarse una prueba rápida en la alcaldía Benito Juárez, entre lágrimas llamó por teléfono a uno de sus familiares y les dijo

‘Que si estoy enferma (…) yo no me quiero morir’.

Una vez más se observan largas filas de quienes acuden a los centros instalados por el Gobierno de la Ciudad de México para realizarse una prueba de covid-19.

Otra vez la desesperanza y otra vez la angustia.

“Más que triste estoy enojada con toda la gente que no se cuida, desde marzo de 2020 me he estado cuidando y todas las personas haciéndole al idiota, yéndose de vacaciones y haciendo fiestas, da coraje”, dijo Ana Victoria.

-¿A qué le tienes miedo?

“No me quiero morir… no quiero contagiar a mis papás”

Hace apenas 6 semanas, los quioscos reunían a duras penas a un centenar de solicitantes, hubo algún día de acuerdo con el personal de apoyo del centro en que solo se presentaron 60 personas y ninguna resultó positiva al covid.

Pero, desde la semana pasada, quien quiere hacerse una prueba rápida gratuita en la alcaldía Benito Juárez, debe formarse temprano, algunos desde las 4 de la mañana para alcanzar una de las 400 fichas que se reparten al día.

Este jueves a medio día ya se habían agotado los 70 paquetes de medicamentos previstos para los casos positivos y aun faltaban de examinarse unas 150 personas.

A diferencia de anteriores brotes, hoy millones de mexicanos están vacunados, aunque esto NO es una absoluta garantía de salvación.