No me voy a ir de Morena porque ganaré la encuesta: Ebrard

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Ante los rumores de su salida de Morena, Marcelo Ebrard aseguró que no saldrá del partido y quienes propagan esa versión son los que saben que ganará la encuesta interna para ser candidato presidencial el próximo año.

El ex Canciller dijo que no pretender irse a Movimiento Ciudadano, al señalar que el partido que encabeza Dante Delgado es el que más denuncias ha presentado en su contra.

En una conferencia ofrecida en el patio del Instituto Nacional Electoral (INE), Ebrard señaló que ya presentó ante las instancias partidistas 28 denuncias en contra de la Secretaría del Bienestar por el apoyo ilegal que le está dando a Claudia Sheinbaum.

"A ver, a los que les urge que me vaya yo de Morena es porque saben que les vamos a ganar, porque están perdiendo, nosotros vamos ganando. Yo lo que quiero es que se proteja un valor muy importante que es que la gente pueda elegir libremente", dijo.

Ebrard explicó que fue al INE para entregar el comprobante de una multa que le impuso el instituto como resolución a una denuncia que interpuso en su contra un diputado federal de Movimiento Ciudadano.

"Yo no me voy a ir a ningún lado, pues sí me denunció el Movimiento (Ciudadano)", enfatizó.

La denuncia, dijo, fue por la presentación de su Plan ÁNGEL para mejorar la seguridad pública del País, pues el instituto resolvió que se trató de una propuesta de campaña.

Ebrard dijo que ya informó al partido sobre el uso ilegal de recursos que está haciendo la Secretaría del Bienestar para apoyar a la ex Jefa de Gobierno capitalino.

"Ya tiene el partido 28 (denuncias), toda una carpeta que le entregué para ese propósito y lo que vamos a hacer es que simplemente se tomen las acciones" señaló.

El uso de recursos públicos para favorecer a un candidato, enfatizó, es un delito y por tanto debe tomarse con seriedad.

Sobre el sorteo de las casas encuestadoras, Ebrard dijo que esperarán a que este día la Comisión de Encuestas del partido elimine a aquellas que no cumplen con los requisitos.

"¿Nosotros por qué estamos inconformes o en qué estaríamos inconformes? Revisar la elegibilidad de las encuestadoras para garantizar que las que estén ahí, las que al final queden, que son cuatro, efectivamente cumplan todos los requisitos que se dijo que deberían de cumplir", dijo.