'No me voy a postular a nada, nunca: Gutiérrez Müller

Agencia Reforma

Ciudad de México.- "Yo no sería senadora, ni diputada ni presidente, ni diputada local, ni alcaldesa, nunca", dijo Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su participación en la Feria Internacional del Libro del Zócalo.

La historiadora enfatizó que nunca se va postular a algún cargo de elección popular, como dijo hace unos días el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Yo no me voy a postular nunca, en ningún cargo, no, no, eso sí que bueno que lo dices porque no es lo mío", dijo a Paco Ignacio Taibo II, moderador del diálogo en la FIL.

El pasado 11 de octubre, López Obrador reveló que Gutiérrez Müller no aspira a ningún cargo, por lo que al término del sexenio seguirá laborando como investigadora y maestra.

"Yo creo en la política, quiero tener una postura política, argumentarla, pero no pretendo (ningún cargo), ya lo había dicho... ¿No se acuerdan? Es que la amnesia", agregó.

"La amnesia llevó que muchos se olvidaran que en el 2018, yo se los dije, que les dije que iba a acompañar a una persona en su trabajo y que yo continuaría desde donde pudiera, ayudándolo, nada más, y que no me iba a proponer para ninguna cosa de esas actividades".

Ante decenas de personas que llenaron el Foro Ricardo Flores Magón, Gutiérrez Müller acusó que es la amnesia la que hace suponer, o decir, que "la señora es el as bajo la manga".

"Hasta de alcaldía, de no sé dónde me ponen, no, no, no, no; zapatero a tus zapatos, y yo soy zapatera", agregó.

En respuesta, Taibo II le expresó que nadie le quita dos méritos: ser ciudadana y promotora de la lectura.

Al inicio de la conferencia, la historiadora dijo que le daba mucho gusto que Taibo II la presentara por su nombre "y no con quién me casé, o la mamá de quién soy, o tía de qué sobrino".

'Vargas Llosa es un gran escritor'

Durante la conferencia titulada "El placer de leer", Gutiérrez Müller aseveró que Mario Vargas Llosa, quien ha sido criticado reiteradamente por López Obrador, es un gran escritor.

"Vargas Llosa sí léanlo porque es un gran escritor, nada más por eso, pero otros temas que aborda no, pero Vargas Llosa, hay que reconocerlo, es un gran escritor como muchos otros que no han sido galardonados, sobre todo ellos", expresó.

Antes, la historiadora dijo en tono de broma que le pasaran un libro de Vargas Llosa para ponérselo de respaldo.

Taibo II agregó que el Premio Nobel de Literatura peruano es bueno para leer, "no para escucharlo".

Gutiérrez Müller, quien impulsa la lectura a través de los llamados "Fandangos", urgió a comprar sólo los libros que se van a leer y "circularlos".

"Si van a comprar un libro es porque lo van a leer. De nada sirve tenerlo en el librero. Compren lo que van a leer, no se trata de acumular libros, se trata de leerlo", pidió.

Al término de la conferencia, que duró casi una hora, Gutiérrez Müller firmó libros suyos -ha escrito 11- y se retiró del Zócalo a bordo de un vehículo Jetta que abordó frente a Catedral.