No me voy, me corren.- Mónica Fernández

Tomada de X / Mónica Fernández

Ciudad de México.- Tras ser expulsada del PRI por votar a favor de la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la diputada Mónica Fernández defendió su postura y señaló presiones del dirigente nacional, Alejandro Moreno.

"Lealtad no es obediencia ciega; disciplina no es sometimiento a placer y militancia no es servilismo. ¡No me voy, me corren! Pero hay Mónica Fernández César para trabajar en beneficio de las y los ciudadanos", resaltó.

El 8 de enero, en la sesión extraordinaria en la que se discutió y votó el proceso de ratificación de Ernestina Godoy, dos priistas sorprendieron con su voto a favor: Mónica Fernández, quien era la vicecoordinadora de la bancada, y Wesley Chantal, suplente de Silvia Sánchez Barrios.

Tras ello, el coordinador de la fracción, Ernesto Alarcón, señaló que ambas podrían considerarse fuera de la bancada.

"Había un compromiso partidista y, en segundo término, había una instrucción de nuestro consejo político nacional, a través de la comisión nacional permanente", dijo Alarcón.

Sin embargo, ninguna de las dos ya estaba presente en el Congreso local, pues apenas votaron y salieron corriendo del recinto.

Más tarde, la dirigencia nacional del PRI respaldó la decisión de la expulsión y se hizo oficial su salida.

En la postura que difundió Fernández afirma que su voto a favor fue por su confianza en las instituciones y en su deber de respaldar la construcción de la FGJ, transición que se dio durante la gestión de Godoy.