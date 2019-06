No necesitamos a México: Trump

Al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la mano no le tiembla, ni siquiera ante la posibilidad de perder a su principal socio comercial.



Cuestionado sobre si no le preocupan las consecuencias que su amenaza arancelaria pueda tener en el T-MEC, el Mandatario respondió que Estados Unidos no necesita de México.



"No estoy preocupado porque ellos nos necesitan, nosotros no los necesitamos, ellos nos necesitan. Nos robaron 32 por ciento de nuestro negocio automotriz", declaró Trump en una entrevista con Fox News.



"El TLC es uno de los acuerdos más estúpidos en nuestros tiempos", agregó.



El Mandatario reprochó que México permita la entrada de migrantes centroamericanos, y acusó que decenas de miles de estadounidenses mueren cada año a causa de las drogas que se trafican en la frontera.



"(Ellos) mandan cada año drogas con un valor de 500 mil millones de dólares. Cien mil personas mueren cada año por lo que entra a nuestro país desde la frontera sur, desde Honduras, Guatemala y El Salvador", fustigó.



"(México) no debería permitir que gente entre a su país".



Las declaraciones de Trump se dan a tres días de que entre en vigor un arancel de 5 por ciento a los bienes que ingresan a Estados Unidos desde México, si las delegaciones de ambos países no alcanzan un acuerdo.