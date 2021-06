‘No, no he presentado mi renuncia’, precisa Olga Sánchez Cordero

Agencias

Ciudad de México.- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero negó que hubiera presentado su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador, como trascendió en algunas columnas políticas.

A través de su cuenta de Twitter dijo decepcionar a las “fuente” que señalan que tal dimisión hubiera sido en medio de una división al interior del gabinete federal.

"Estimados @MarioMal y @dariocelise, lamento decepcionar a sus “fuentes” pero NO, no he presentado mi renuncia. Sigo más comprometida que nunca con el presidente @lopezobrador_. Dejemos la cultura del rumor y no sirvamos al juego de la desestabilización de la 4T. Un fuerte abrazo”

Este martes, se dio a conocer la renuncia del director de Comunicación Social de Gobernación, Omar Cervantes, luego de que se difundiera un audio en el que presuntamente pide a su interlocutor involucrar en el apoyo del candidato del PRI y PRD al gobierno de Nuevo León, Adrian de la Garza, al consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer y su hermano Hugo Scherer.

Por la mañana, la secretaria de Gobernación participó en la reunión del Gabinete de seguridad nacional con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la Fiscal Ernestina Godoy el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.