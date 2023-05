'No nos avergoncemos de representar esa derecha moderna'

Tomada de Twitter / Lilly Téllez en Aguscalientes, durante la Plenaria Nacional de Diputados Locales del PAN

Aguascalientes, México.- La senadora Lilly Téllez llamó a los panistas a resaltar los valores de la derecha, alejarse del centro y "despertar" a los abstencionistas, porque el voto antiamlo no alcanza para ganar en el 2024.

Durante un mensaje en la reunión nacional de diputados locales del PAN, la senadora emplazó a aprovechar la oportunidad de poder ganar la Presidencia de la República el próximo año, sin avergonzarse de ser de derecha, porque la izquierda ya demostró su fracaso.

"No ganaremos las elecciones del 24 sin despertar a los abstencionistas, la elección del 21 nos puede hacer caer en la trampa que basta con el voto anti-AMLO y no es así sin un contraste claro, valiente disruptivo, de fondo y forma, sin definiciones en trincheras esenciales de valores que representamos, no vamos a atraer a los ciudadanos.

"El solo voto anti-AMLO no nos alcanza para vencer al monstruo, el reto es mayor. Muchos mexicanos están instalados en el pesimismo y apatía, porque no ven que algo suceda en el polo de la oposición", expuso Téllez, quien busca la candidatura presidencial.

Manifestó que sí se debe buscar toda la unidad posible, pero sin arreglos de poder, sino en torno a una idea de País que se oponga a la ruina moral y a la degradación institucional que ha generado Morena.

"El PAN es sin duda la Oposición con posibilidades de encabezar el triunfo contra el estatismo, el autoritarismo y la militarización.

"La oportunidad está ahí, la mitad de los mexicanos no quiere la continuidad de López Obrador, un tercio de los ciudadanos está esperando una alternativa sensata y creíble para definirse", expuso.

Agregó que el actual Gobierno dejará un desastre, con más de un millón de muertos entre la violencia y la "negligencia criminal" ante el Covid-19, casi 4 millones de nuevos pobres, 16 millones sin seguro médico y a la mitad de la población sin acceso a la salud.

"También cuatro años menos de esperanza de vida, eso es lo peor que nos ha dejado Morena; dos años de retraso educativo; crisis económica por el despilfarro presupuestal, deuda pública al borde de la bancarrota nacional; el sistema de pensiones al punto del colapso", expuso.

Citó que el presidente ya ha dejado ver su intención de ir por un "fraude patriótico", con lo que deben estar alertas.

Téllez, que dejó la bancada de Morena y se sumó a la del PAN sin afiliarse, trató de acercarse a la militancia panista al exaltar los valores de Acción Nacional para buscar la Presidencia.

Llamó a no aceptar la idea de que todo lo que proviene de la izquierda es virtuoso y que pensamiento de derecha es algo de lo que se deban avergonzar.

"Como si la experiencia no mostrara lo contrario, como si el mundo no estuviera sufriendo los estragos del verdadero rostro de la izquierda militarista, autoritaria, incompetente, destructora de la iniciativa individual, adoctrinante, generadora de pobreza y cómplice de criminales", manifestó entre aplausos de los presentes.

"No nos avergoncemos de representar esa derecha moderna, a nadie debería avergonzar la vida, el esfuerzo individual, la familia, la propiedad privada, el orden y el Estado limitado".

Agregó que a nadie debería avergonzar un modelo de educación libre de adoctrinamiento partidista y de ideologías de género.

"Tenemos que aprender la lección en esta hora critica, en el centro no hay definición ni alternativa, hay una ambigüedad que se disfraza de cobarde medianía, la fórmula de la indefinición y la tibieza ya fracasaron antes.

"Tenemos que hablarles nuevamente, llegar al corazón de la mayoría silenciosa que sale adelante con su esfuerzo, que profesa una fe, que cree y defiende la vida, que no quiere que el Estado les arrebate el derecho de educar a sus hijos, a esas familias que suplen con trabajo, valor y coraje lo que el Estado perversamente les está negando", añadió.

También expuso tres ideas centrales de su propuesta para la candidatura presidencial, basada en generar orden en el Gobierno, respetar libertades y apostar por la modernización del País.