No otorga el perdón jóven a policía

Ciudad de México.- Mario, el joven que perdió una pierna a causa de un abuso policial del que fue víctima en Guerrero, regresó a su hogar, luego de 12 días de permanecer hospitalizado.

El joven dejó claro que no perdona lo que le hizo el elemento de la Secretaría de Seguridad del Estado.

“¿Lo perdonas?”, se le cuestionó.

“La verdad, no. No lo perdonaría porque si él estuviera en mi lugar creo que tampoco me perdonaría, vea nada más cómo me dejó”, comentó.

Mario salió la noche del 2 de abril en un vehículo rumbo a la casa de su abuela, acompañado de un amigo y su primo, pero cerca de las 22:00 horas fueron interceptados por policías del estado, en Acapulco.

“Lo que yo hice fue subir el seguro del sillón, y en la parte del carro para separar nuestros pies trae como si fuera una montaña, ahí yo apoyé mi pierna derecha para impulsarme a bajar cuando de repente uno de ellos activó su fusil y me dio en mi pierna derecha”, explicó.

Tras los hechos, sus objetivos cambiaron, ahora sueña con convertirse en médico.

“Gracias a dos doctores que me atendieron esa noche estoy vivo y me gustaría a mí en algún momento, así como ellos me salvaron, salvar a otras vidas”, agregó.