No participaré en elección de consejeros de Morena: Monreal

CDMX.- Luego de señalar que hay prácticas de exclusión e intolerancia en el proceso de elección de consejeros de Morena, el senador Ricardo Monreal anunció que no participará para no dar pie a especulaciones.

"Me vería muy mal que si estoy señalando ese tipo de irregularidades, participe. Entonces, no voy a participar, para que luego no se me culpe de alguna actividad que no hago, porque están muy ansiosos de que cometa errores, pero no voy a cometer errores", explicó en entrevista.

En un mensaje que difundió en redes, el zacatecano planteó que "por respeto y solidaridad a los fundadores y a los militantes que fueron excluidos del proceso interno de Morena, (que) ya está muy prefigurado la resolución y el resultado, decidí no participar, pudiéndolo haber hecho en la Alcaldía Cuauhtémoc o en mi tierraza, Zacatecas".

El coordinador de Morena dijo que no quería que fuera involucrado en ningún tipo de circunstancias que se susciten.

"No vamos a participar y vamos a mantener la prudencia y la ecuanimidad. Soy de los que piensan que necesitamos reconciliación, y después del proceso, se va a requerir restañar heridas, reconstruir todo lo que el partido necesita".

Hora de publicaci