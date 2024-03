No por mentir se hace justicia, responde Icaza a AMLO

Edgar Medel / Agencia Reforma / El senador Emilio Álvarez Icaza

Ciudad de México.- El caso Ayotzinapa llegó al Senado de la República tras la manifestación de jóvenes normalistas y familiares de los 43 desaparecidos en Palacio Nacional, a quienes el presidente López Obrador acusó de estar manipulados por el senador Emilio Álvarez Icaza.

"En mi carácter de senador de la República, responsabilizó a López Obrador de mi seguridad y de la de mi familia. Quiero decirle al presidente que no por mentir se hace justicia", respondió Álvarez Icaza, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal durante la jefatura de Gobierno de López Obrador.

Durante su conferencia mañanera, el presidente acusó al senador y a "grupos conservadores" de haber manipulado a los familiares de los 43, que rompían ventanas y estrellaban una camioneta contra la puerta del Palacio donde vive para exigir una reunión con él sobre el avance en el cumplimiento de su promesa de 2018 de hacer justicia.

"Lo que sucede es de que ellos están siendo manipulados por el grupo que encabeza Álvarez Icaza, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, grupos conservadores de derecha apoyados por gobierno extranjeros, que lo que quieren es hacernos daño políticamente hablando", aseguró.

Al inicio de la sesión en el Senado, el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, pidió que se incluyera en el orden del día la solidarización con los familiares, un exhorto a López Obrador para que los recibiera y una condena contra la acusación hacia Álvarez Icaza.

"Es deber de toda la Cámara solidarizarnos con Álvarez Icaza, porque no tiene ninguna prueba, absolutamente ninguna", expuso.

"El día de hoy el presidente dio un paso más en lo que conocemos como el autócrata del Palacio. Yo estoy acostumbrado a que calumnie y mienta, pero hoy dio una señal muy peligrosa, calumnia y miente, y atacando a mi persona", dijo Álvarez Icaza, exsecretario general de la CIDH.

Agregó que no comparte el método violento de protesta de los normalistas, pero dijo que entiende su enojo y su frustración porque López Obrador les aseguró justicia desde 2018 y hoy, sostuvo, los ha traicionado.

"Él ha tomado decisiones para impedir la verdad y la justicia y generar un proceso de encubrimiento e impunidad", afirmó.

Incluso se dijo dispuesto a aceptar una invitación a la conferencia del presidente para encarar las acusaciones falsedades y mentiras, mientras que Nancy De la Sierra y Claudia Ruíz Massieu, del PRI, y Germán Martínez, del Grupo Plural, apoyaron la inclusión del tema en el orden del día.

"La indolencia del presidente, la ineficacia para lograr justicia en Ayotzinapa es lo que está gritando en las calles de México. Morena lo propuso, Morena lo ordeño electoralmente, lo ordeñaron electoralmente y ahora desdeñan a los padres y a las madres de Ayotzinapa", dijo Martínez.

De la Sierra, presidenta de la Comisión de Organismos Internacionales, reprochó además los ataques de López Obrador al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien alertó de riesgos de violencia en las elecciones.

"No hay peor ciego que el que no quiere ver. Presidente: la ONU no es la derecha mundial, no son los conservadores y tampoco conjura en su contra a nivel internacional, sea serio en sus declaraciones", dijo.

El morenista Cristóbal Arias salió en defensa de López Obrador y acusó a sus críticos de "desgarrarse las vestiduras" por un tema para aprovecharlo en el proceso electoral.

"Como candidato a la presidencia hizo compromisos que ha cumplido. Que no se haya satisfecho a plenitud, como quisieran los padres de familia o sus asesores jurídicos, es otra cuestión", afirmó.

Malu Micher, de Morena pidió que se siguiera con el orden ya aprobado para no minimizar, dijo, la conmemoración por el Día de la Mujer, y Gustavo Enrique Madero propuso un minuto de silencio por los cadetes de la Guardia Nacional que murieron en Baja California presuntamente por una novatada, lo cual fue concedido.

La solicitud sobre Ayotzinapa, en cambio, fue votada y rechazada por el pleno que arrancó con menos de 80 del total de 128 senadores.

La mayoría morenista votó en contra a pesar de que su coordinador, Ricardo Monreal, dijo que estaban de acuerdo y que no avalaban las agresiones contra ningún senador.

"En principio, tampoco estamos de acuerdo en que algún miembro de la Asamblea pueda tener agresiones de ningún tipo, pero el debate es político y el debate no podemos rehuirle", sostuvo.