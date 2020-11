No preocupan sanciones en outsourcing: CCE

Tomada de video

Ciudad de México.- Carlos Salazar, titular del CCE, dijo que, mientras se cumpla con la ley, no precupan las sanciones previstas en la iniciativa sobre outsourcing del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Yo siempre he dicho que las personas que cumplen y cumplimos con la ley no se tienen que preocupar por las sanciones. Sabemos que hay sanciones terribles que pudiera llevar a las personas hasta cadena perpetua y no nos preocupamos de eso porque al final el 99.99 por ciento cumplimos con lo que nos corresponde y no amanecemos pensando en las sanciones", afirmó en conferencia matutina.

El empresario comentó que lo que realmente les preocupa son las causas que podrían detonar las sanciones.

"Nosotros las hemos explicado y es parte de lo que intentamos que quede clarísimo, para que nadie sea sujeto, ni de una voz en el futuro, ni de una interpretación inadecuada de sus acciones", agregó.